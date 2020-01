Mountain: un nuovo brand per il gaming, punterà sulla modularità

Fra i brand che si occupano di periferiche di gioco preparatevi a leggere anche Mountain. Si tratta di una startup con sede in Germania che si prepara a debuttare sul mercato con nuove periferiche che rispondono a quattro esigenze: innovazione, performance, estetica e modularità.

Le periferiche Mountain andranno oltre le caratteristiche che negli ultimi anni sono andate per la maggiore nei prodotti della categoria, ovvero illuminazione RGB, schermi a colori e switch meccanici. "Abbiamo quindi progettato nuovi elementi e soluzioni in attesa di brevetto" si legge nel loro documento di dichiarazione di intenti.

Nei primi giorni di marzo, Mountain lancerà una campagna Kickstarter per la sua prima tastiera da gioco meccanica. Fondata nel 2018 da un gruppo di professionisti del settore, Mountain intende progettare una tastiera meccanica unica nel suo genere. Non ci sono ulteriori dettagli, se non che l'innovazione riguarderà principalmente le possibilità di personalizzazione (definite "ineguagliabili"), pensate per venire incontro contemporaneamente agli utenti che amano le soluzioni minimalistiche e a coloro che invece preferiscono le periferiche piene di funzionalità. La modularità, per queste ragioni, sarà un aspetto particolarmente curato con questo prodotto.

"Alcuni di noi sono giocatori di vecchia scuola, a partire da Quakeworld su PC e Samurai Shodown su Neo Geo. Altri hanno dedicato gran parte della propria vita a World of Warcraft o a Counter-Strike".

"Per raggiungere il massimo della prestazione, hai bisogno di strumenti personalizzati che ti porteranno al top, nel modo che ti è più congeniale" ha dichiarato Tobias Brinkmann, fondatore e CEO di Mountain. Le premesse sono interessanti, vedremo presto, ovvero nel momento del debutto su Kickstarter, se l'offerta di Mountain sarà effettivamente degna di attenzione.

