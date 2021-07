Monitor gaming: i pannelli a 480 Hz potrebbero essere presto realtà

Secondo un resoconto di TFTCentral, sia LG Display che AU Optronics starebbero lavorando su pannelli dal refresh rate molto alto, addirittura da 480 Hz. Il processo di sviluppo sarebbe ancora agli inizi e la produzione su vasta scala inizierebbe entro la fine del 2022, con l'ingresso sul mercato previsto per il 2023.

Monitor gaming: da 360 a 480 Hz

La fonte riferisce di una probabile presentazione al CES 2023 sulla falsa riga di quanto avvenuto al CES 2020 con il primo pannello a 360 Hz, il ROG SWIFT 360Hz PG259QN. Se, stando ai nostri test, questo pannello presenta una latenza fino a 10 ms (dipende dall'applicazione utilizzata) a 360 Hz, a 480 Hz possiamo aspettarci tempi di reazione praticamente istantanei.

In termini di caratteristiche supportate si hanno ancora poche informazioni sui nuovi monitor gaming. Il pannello LG avrà diagonale da 24,5 pollici e risoluzione FHD 1080p. Supporterà, inoltre, la certificazione DisplayHDR 400: ovvero, da questi punti di vista non si discosterà molto dalle soluzioni attualmente presenti sul mercato. Anche la soluzione AU Optronics sarà a risoluzione 1080p, ma non c'è nessun altro dettaglio su quest'ultima.

LG sarebbe, inoltre, al lavoro su una nuova tecnologia chiamata "IPS Black" in grado di visualizzare neri più profondi anche sugli LCD IPS e al contempo di ridurre il fenomeno noto come "IPS glow", il bagliore che si manifesta sulle tonalità scure all'aumento dell'angolo di visione. Sembra che LG, al di là dei suoi piani sui 480 Hz, intenda introdurre sul mercato due display 4K, uno da 27 pollici e l'altro da 31,5 pollici, con rilascio previsto a gennaio del prossimo anno.