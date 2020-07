iCUE NEXUS, monitor touch-screen per controllare il software Corsair con la tastiera

iCUE NEXUS è un piccolo monitor LCD touch-screen che letteralmente consentirà il controllo del software CORSAIR iCUE con la punta delle dita. Va collegato alle tastiere compatibili, come i modelli CORSAIR K70 RGB MK.2 o K95 RGB PLATINUM XT, oppure direttamente al PC tramite una connessione USB per accedere facilmente a tutte le versatili funzionalità di iCUE, quali il monitoraggio in tempo reale del sistema e le macro programmabili.

Grazie alla possibilità di programmare più di 200 schermi, ognuno dei quali può visualizzare fino a sei pulsanti virtuali con grafica drag-and-drop, iCUE NEXUS rende ancora più personalizzabile il sistema.

Il monitor iCUE NEXUS funziona come un display di controllo per il PC e permette di verificare in tempo reale i dati di monitoraggio relativi a CPU, GPU e ai dispositivi compatibili con iCUE, incluse temperature, frequenze, velocità delle ventole e altro ancora. Tutte le azioni programmabili con iCUE possono essere mappate su uno dei pulsanti virtuali di iCUE NEXUS.

Anche le impostazioni delle periferiche possono essere regolate direttamente dallo schermo touch, come la sensibilità del mouse, il profilo dell’equalizzatore delle cuffie, il profilo di illuminazione RGB della tastiera. Tutte queste azioni possono essere realizzate con semplici gesti come il tocco o lo scorrimento delle dita sullo schermo touch di iCUE NEXUS quando il software iCUE è in esecuzione in background, senza nemmeno bisogno di aprire il client stesso del software.

Non manca la possibilità per l’utente di impostare e visualizzare contenuti selezionati, quali ad esempio gif ed immagini da utilizzare come elementi grafici per i pulsanti virtuali, oppure semplicemente per garantire allo schermo un tocco estetico in più. Gli utenti possono anche scaricare schermate preconfigurate con elementi visivi ed azioni personalizzate per determinati giochi, come ad esempio Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Per ulteriori informazioni sul monitor iCUE NEXUS Companion Touch Screen< visitare il sito di Corsair.