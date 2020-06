I nuovi monitor LG coprono tutte le esigenze, dai professionisti ai gamer

LG Electronics annuncia la disponibilità in Italia della nuova generazione di monitor progettata per arricchire la user experience grazie ad un design migliorato e a prestazioni all'avanguardia.

LG UltraWide

I nuovi monitor UltraWide di LG (modelli 38WN95C, 34WN750, 29WN600), sono in grado di semplificare il multitasking e aumentare la produttività. Il formato 21:9 che accomuna i tre modelli è ideale per controllare e visualizzare diverse finestre in contemporanea consentendo all’utente di gestire più applicazioni in parallelo e lavorare a diversi progetti in modo più agevole. Quando si deve scegliere un monitor per svolgere la propria attività professionale è importante tenere conto anche del comfort dell’esperienza visiva. Per questo motivo i monitor UltraWide di LG offrono il 33% di pixel in più rispetto ad un monitor 16:9 di pari risoluzione e grazie alla tecnologia IPS sono in grado di riprodurre colori estremamente precisi. Compatibili con il formato HDR permettono di visualizzare bianchi più luminosi e neri più intensi, rispetto agli schermi tradizionali, riproducendo le aree scure e chiare dell'immagine con una maggiore ricchezza di dettagli. Inoltre, grazie all'angolo di visione più ampio è ancora più semplice godersi immagini dai colori reali. I tre monitor sono dotati della funzione OnScreen Control, che consente di personalizzare il display con pochi clic e Split Screen, che permette di organizzare le aree di visualizzazione del display in base alle esigenze dell’utente, garantendo un’interfaccia utente decisamente intuitiva.

Il modello 34WN750 con risoluzione Quad HD 3440x1440 e il modello 29WN600 con display IPS e risoluzione Full HD 2560x1080 compatibile HDR 10, sono ottimi alleati per i professionisti che necessitano, ad esempio, di monitorare grandi quantità di riprese per l'editing video o numerosi plugin audio offrendo la possibilità di visualizzare diversi effetti contemporaneamente. Sono dotati di speaker integrati 14W 2.0 con funzionalità MaxxAudio. Grazie alla funzionalità Flicker Safe sono in grado di ridurre lo sfarfallio sullo schermo e grazie alla Reader Mode, che crea uno schermo con una temperatura di colore simile a quella della carta, è possibile rimanere concentrati sul testo senza distrazioni.

LG UltraGear

LG presenta anche tre nuovi monitor della linea UltraGear gaming, 38GN950, 34GN850 e 27GN950. Parliamo di soluzioni progettate per offrire un’esperienza immersiva per i videogiocatori: il 38GN950 e il 34GN850 sono dotati di ampi display con formato 21:9 e pannello IPS da 1 ms e di un refresh rate di 160 Hz. Per garantire un'esperienza di gioco ottimale, il modello 38GN950 è dotato di risoluzione Quad HD+ 3840x1600 ed è certificato VESA DisplayHDR 600, mentre il modello 34GN850 supporta VESA DisplayHDR 400 e ha una risoluzione Quad HD 3440x1440. Entrambi i monitor integrano un nuovo supporto non solo dal design accattivante, ma anche più solido e stabile, e regolabile per modificare inclinazione e altezza del monitor per creare un’ambiente di gioco più coinvolgente. Inoltre, il modello da 38 pollici è dotato della funzionalità Sphere Lighting 2.0 che consente di gestire fino a sei impostazioni di luce diverse permettendo alla luce di cambiare in base ai suoni e ai colori del gioco conferendo all’ambiente di gioco un'atmosfera ancora più emozionante. Entrambi i monitor sono certificati AMD FreeSync Premium e Premium Pro e NVIDIA G-SYNC Compatible che forniscono una frequenza di aggiornamento variabile eliminando tearing e stuttering.

La terza proposta di LG per quanto riguarda la linea UltraGear è il modello 27GN950, che aggiunge la risoluzione Ultra HD 4K (3840x2160) alla qualità e alle prestazioni del pannello Nano IPS con tempo di risposta 1ms (GtG) e refresh rate da 144Hz. Il modello da 27 pollici colpisce per l'eccellente qualità delle immagini degli innovativi display Nano IPS di LG. Certificato VESA DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium Pro e G-Sync Compatible.