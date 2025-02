HyperX Cloud III: audio immersivo e comfort per lunghe sessioni di gioco, oggi a soli 51

Il marchio HyperX Cloud è un punto di riferimento da tempo per i giocatori. Queste cuffie offrono un audio di ottima qualità, con particolare attenzione soprattutto per l'audio posizionale, a un prezzo decisamente vantaggioso . Questo le rende ottime non solo per i videogiochi, ma anche per film e serie TV in modo da poterle vivere con il massimo del coinvolgimento.

Dotate di driver da 53 mm, queste cuffie offrono un suono potente e dettagliato, migliorato ulteriormente dal DTS Spatial Audio, una tecnologia che permette una localizzazione precisa del suono e che ricrea un ambiente tridimensionale che esalta ogni dettaglio acustico.

La connessione è altrettanto versatile: grazie al supporto USB-C 2.0, con adattatore incluso per USB-A, e all’uscita AUX da 3,5 mm, si adattano perfettamente a PC, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch, Mac e dispositivi mobili. Indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, l’audio resta chiaro e ben bilanciato, e rende le cuffie ideali per qualsiasi tipo di gioco o comunicazione in chat vocale.

Il comfort è un altro punto di forza. L’archetto in metallo rivestito in memory foam e i cuscinetti auricolari in similpelle offrono una vestibilità morbida e avvolgente, pensata per lunghe sessioni di utilizzo senza affaticare. Il peso di 320 grammi, incluso il microfono removibile da 10 mm, assicura leggerezza senza compromettere la robustezza.

I controlli integrati sul padiglione consentono di regolare rapidamente il volume o di disattivare il microfono con un semplice tocco. Questo garantisce un’esperienza intuitiva senza interrompere l’azione di gioco.

All’interno della confezione sono inclusi il dongle USB, l’adattatore da USB-C a USB-A e una guida rapida all’uso. Le cuffie si caratterizzano per un equilibrio perfetto tra qualità audio, ergonomia e compatibilità e si candidano come una scelta eccellente per ogni gamer alla ricerca di prestazioni elevate.