Fanatec Clubsport Wheel Rim GT3 Endurance, un nuovo volante per celebrare la 24 ore di Spa

In occasione del centenario della 24 Ore di Spa, Fanatec ha lanciato un esclusivo volante per simulatori di guida. Il produttore tedesco offre solo 100 unità di questo pezzo da collezione, disponibile durante l'evento di endurance più prestigioso del Belgio. Il volante arriverà successivamente anche per chi non sarà presente alla corsa automobilistica.

In occasione della centesima edizione della 24 Ore di Spa, il produttore tedesco di periferiche per simulazione di guida, Fanatec, ha annunciato il lancio di un volante in edizione limitata che farà gola agli appassionati del mondo delle endurance. Fanatec Clubsport Wheel Rim GT3 Endurance Spa24H Edition rappresenta un omaggio alla storica gara di endurance che si tiene sul circuito di Spa-Francorchamps, ed è stato presentato proprio durante l'evento belga.

Il volante, dal diametro di 318 mm, si distingue per la sua progettazione di alta qualità, come da prassi per la famiglia Clubsport che rappresenta le soluzioni di fascia medio-alta del produttore, al di sotto solo della serie Podium. Realizzato con tecniche di lavorazione CNC, presenta fori accuratamente posizionati per accogliere perfettamente pulsanti, interruttori a levetta e rotori del modulo Podium Button, un accessorio già presente sul mercato dal 2019 e qui proposto in una versione brandizzata 24hSpa.

Fanatec lancia un nuovo volante Clubsport per gli amanti dell'endurance

Chi acquista Clubsport Wheel Rim GT3 Endurance Spa24H Edition, quindi, dovrà anche associargli l'hub Podium Button per poterlo utilizzare all'interno di una delle basi del produttore. Un dettaglio che cattura l'attenzione è la finitura delle impugnature: Fanatec ha optato per un rivestimento in gomma sovrastampata, che richiama la sensazione tattile del volante premium Podium Steering Wheel BMW M4 GT3, garantendo un'esperienza di guida immersiva e realistica.

Fanatec ha deciso di produrre solamente 100 esemplari, che saranno messi in vendita durante l'edizione 2024 della CrowdStrike 24 Hours of Spa. Gli appassionati interessati dovranno agire rapidamente: il volante sarà disponibile a partire da giovedì 27, al prezzo di 129,95 euro, nel Fanatec Fan Village presso il circuito, ma è lecito aspettarsi che le scorte si esauriscano in tempi record (potrebbero già essere terminate quando leggerete questo pezzo).

Tuttavia, per coloro che non riusciranno ad accaparrarsi uno dei 100 pezzi in edizione limitata, Fanatec ha in serbo una buona notizia. L'azienda ha infatti annunciato l'intenzione di commercializzare in futuro una versione standard del ClubSport Wheel Rim GT3 Endurance attraverso il proprio sito web ufficiale. Con il nuovo lancio, Fanatec intende sottolineare ancora una volta lo stretto legame tra il mondo delle corse reali e quello della simulazione virtuale. Ricordiamo infatti che il volante Podium Steering Wheel BMW M4 GT3 venduto da Fanatec può essere agganciato attraverso il suo sistema quick release in una BMW M4 GT3, l'auto da corsa vera e propria che può essere impiegata nelle competizioni endurance.

Il nuovo ClubSport Wheel Rim GT3 Endurance non potrà essere utilizzato in un'auto da competizione, tuttavia l'iniziativa di Fanatec intende celebrare un secolo di storia della 24 Ore di Spa, un secolo di storia del motorsport nella sua accezione più pura.