Evo Racing 32R Leather ufficiale: ecco la nuova corona Thrustmaster per gli amanti del rally

Thrustmaster ha appena svelato il suo ultimo accessorio per il sim racing: il volante Evo Racing 32R Leather. Si tratta di una corona compatibile con le basi dell'azienda e progettata per gli appassionati di simulazioni di guida, specialmente di rally, offrendo un'elevata qualità costruttiva e un hub separabile con un gran numero di tasti e controlli.

Evo Racing 32R Leather è rivestito in pelle con cuciture gialle a contrasto pensate per conferire un tocco "racing" allo stile. Il diametro della corona è di 32 cm (12,6 pollici), mentre la parte frontale è in alluminio spazzolato. La struttura rotonda del volante garantisce, secondo il produttore, un'elevata rigidità senza compromettere la leggerezza complessiva del volante, che pesa solo 1,3 kg grazie ai materiali utilizzati anche per quanto riguarda la parte frontale.

Evo Racing 32R Leather, la nuova corona Thrustmaster pensata per il rally

L'hub di controllo rimovibile è dotato di un numero importante di controlli: 25 pulsanti, tra cui 4 selettori rotanti e un D-pad ergonomico. Non manca una barra LED a 7 segmenti che visualizza le informazioni di gara e il regime del motore: sono due le modalità di visualizzazione disponibili, consentendo agli utenti di adattare le informazioni in base al veicolo utilizzato.

Oltre ai pulsanti ci sono due leve del cambio magnetiche a lungo raggio, curve in modo ergonomico per un'accessibilità ottimale in ogni situazione di gara. Questi componenti assicurano un'attivazione precisa e un feedback netto e realistico, permettendo ai piloti virtuali di immergersi nell'azione e avere piena certezza nel cambio marcia.

Caratteristica degna di menzione è che l'hub centrale staccabile può essere abbinato a volanti e leve del cambio di diverse forme e dimensioni, che saranno disponibili in futuro, consentendo agli utenti di personalizzare il loro setup di guida in base alle loro preferenze e al tipo di simulazione.

Thrustmaster Evo Racing 32R Leather è compatibile con tutte le basi Thrustmaster Force Feedback esistenti e future su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Windows 10 e 11). Due supporti a sgancio rapido sono inclusi nella confezione, assicurando un'installazione rapida con le basi compatibili.

La nuova corona è disponibile al preordine al prezzo consigliato di 299,99 euro: ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito ufficiale del produttore.