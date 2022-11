Elgato presenta la prima webcam 4K60, Facecam Pro

Facecam Pro è la nuova webcam di Elgato dotata di sensore Sony, un obiettivo grandangolare con messa a fuoco regolabile, un processore di immagini ad alte prestazioni ed una memoria flash integrata. Questa webcam professionale con configurazione plug-and-play consente ai content creator di creare video in qualità UHD senza bisogno di costose attrezzature e sistemi video elaborati.

Facecam Pro utilizza una lente professionale Elgato f/2.0 da 21 mm con messa a fuoco automatica, che è possibile regolare manualmente adottando una rofondità di campo a partire da un valore di 10 cm. L’angolo di ripresa fino a 90 gradi consente riprese di qualità professionale per le inquadrature in campo lungo o le videochiamate di gruppo. Il sensore SONY STARVIS 1/1,8” permette di acquisire immagini ad alto dettaglio anche quando si usano effetti come panoramica, inclinazione e zoom, oppure quando l’illuminazione non è ottimale.

La webcam utilizza l’ultimo modello di processore Elgato per la codifica e lo streaming video 4K60 tramite USB 3.0 con latenza ultra bassa. Tra le altre cose, il sensore ottimizzato di Elgato si occupa della funzionalità di correzione istantanea della luminosità e della riduzione automatica del disturbo. Inoltre, anche quando si fa uso di applicativi che non supportano l’acquisizione video in formato 4K60, la tecnologia di pixel binning intelligente converte il video dal formato 4K60 al 1080p60, per produrre uno streaming video Full HD con qualità superiore rispetto ad una webcam 1080p standard.

Con un clic è poi possibile salvare direttamente nella memoria interna di Facecam Pro le impostazioni di Camera Hub, consentendone quindi l’utilizzo istantaneo con le impostazioni preferite fin dall’avvio dell’applicativo oppure quando utilizzata su un altro computer. Facecam Pro è dotata di un pratico e resistente supporto per lo schermo con raccordi filettati da 1/4” , per collegare la webcam a Elgato Multi Mount o ad un qualsiasi treppiede compatibile. Nella confezione è incluso anche un pratico cavo da USB-C a USB-C.

Il software Elgato Camera Hub, con l'uscita della nuova webcam, beneficia di un ulteriore sviluppo in grado di offrire all’utente l’accesso a funzionalità avanzate proprie delle macchine fotografiche reflex, tra cui ad esempio gestione del campo visivo, regolazione dell’illuminazione, dell’esposizione e del bilanciamento del bianco. Inoltre, effetti PTZ cinematografici, quali “panoramica”, “inclinazione” e “zoom”, possono essere applicati senza che si crei un fastidioso effetto pixel: tutto questo grazie al potente sensore ISP NAND di Facecam Pro. In aggiunta, ciascun content creator dotato di una GPU GeForce RTX potrà sfruttare l’integrazione con NVIDIA Broadcast, che consente di utilizzare effetti con tecnologia AI, come la sostituzione e la sfocatura dello sfondo. Come tutti i software Elgato, Camera Hub è compatibile con Stream Deck.

Facecam Pro viene venduta a € 349,99. Altri dettagli si trovano sulla pagina web ufficiale.