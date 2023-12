Ecco perché è il momento migliore per acquistare un visore VR, che sia Meta Quest 2 o Meta Quest 3

Da 449,99 a 299€ : un'offerta da non lasciarsi scappare per tutti gli appassionati di Realtà Virtuale che hanno atteso per dotarsi della propria soluzione VR: Meta Quest 2, il visore di riferimento che non richiede hardware a parte per funzionare e che in passato era conosciuto con il nome di Oculus Quest 2, con 128 GB.

In alternativa, se preferite la nuova generazione è ora disponibile su Amazon anche il nuovo Meta Quest 3, con prestazioni di altissimo livello e una potenza di elaborazione più che doppia rispetto a Quest 2, e con un range di volume più potente del 40%, nitidezza del suono e prestazioni dei bassi migliorate. Inoltre, con 2064 x 2208 pixel per occhio, la risoluzione è migliore del 30% rispetto a Meta Quest 2, per offrire una chiarezza senza pari e una grafica realistica.

Il visore non ha fili, come il Quest 2, e a bordo troviamo una piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 affiancata da 8 GB di memoria, il 33% in più rispetto a Quest 2. La GPU a bordo del chip Qualcomm ha una potenza di calcolo raddoppiata per supportare giochi e applicazioni sempre più complesse.

Il display di Quest 3 ha una risoluzione di 2064 x 2208 pixel per occhio, migliore del 30% rispetto a Quest 2. Il campo visivo è di 110 gradi in orizzontale e 96 gradi in verticale, un miglioramento del 15% rispetto a Quest 2. Il display opera a 90 Hz, mentre i 120 Hz sono attualmente definiti "sperimentali".

Tramite una rotellina è possibile regolare le lenti, oltre a intervenire sulla distanza interpupillare (va dai 58 mm ai 71 mm) per migliorare la chiarezza dell'immagine. Quest 3 sembra quindi un netto miglioramento del Quest 2, figlio anche di quanto proposto con il Quest Pro, un visore che Meta sembra non tenere più molto in considerazione.

Il pass-through in realtà mista è figlio di due fotocamere a colori RGB da 18 PPD e proiettori per migliorare profondità e risoluzione. Quattro fotocamere IR, inoltre, intervengono per assicurare il tracciamento delle mani Direct Touch. Al visore non mancano altoparlanti stereo integrati con audio spaziale 3D migliorati.

I nuovi controller Touch Plus di Quest 3 sono più snelli ed ergonomici. Grazie ai progressi nella tecnologia di tracking, sono stati eliminati gli anelli esterni per passare a sensori a infrarossi, in modo che i controller appaiano come un'estensione più naturale della mano occupando meno spazio.

È stato anche incluso il sistema di feedback tattile TruTouch, già presente sui controller TouchPro, per un'esperienza ancor più immersiva. Infine, sarà supportato sin da subito Direct Touch per interagire con gli oggetti virtuali direttamente con le mani, senza controller.

Il peso del nuovo Quest 3 è di 515 grammi, leggermente superiore al Quest 2, mentre le dimensioni sono di poco inferiori. Meta afferma di aver lavorato per rendere il visore più comodo da indossare.

Meta Quest 3 permette di accedere all'intero catalogo attualmente a disposizione per i visori precedenti, oltre alle esperienze di nuova generazione come Assassin's Creed Nexus VR. Chi compra Quest 3 riceverà Asgard's Wrath 2 in regalo.

Come potete vedere, Meta Quest 3 è disponibile in varie configurazioni, con 128 o con 512 GB di spazio per l'archiviazione, ma anche con maschere e cinturini di diversi colori (anche blu e arancione) e nella versione con la custodia per il trasporto.