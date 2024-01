Dell UltraSharp, due monitor curvi da 40 e 34 pollici presentati al CES 2024

In occasione del CES 2024 di Las Vegas, Dell Technologies ha presentato due nuovi monitor della linea UltraSharp chiamati U4025QW e U3425WE.

Dell UltraSharp U4025QW

Il Dell UltraSharp U4025QW è il primo 40 pollici al mondo con risoluzione 5K (5120x2160 pixel) certificato dalla TUV Rheinland con cinque stelle "eye comfort", cioè consente lunghe sessioni di lavoro senza affaticare la vista. La società statunitense è riuscita a raggiungere questo traguardo implementando tre caratteristiche: la prima è un refresh rate a 120 Hz, per immagini fluide in ogni condizione.

La seconda è un sensore di luce ambientale, importante per regolare la luminosità e la temperatura colore in accordo alle condizioni di luce dello spazio in cui si opera. Secondo alcuni studi, questa funzionalità può ridurre i segni dell'affaticamento visivo dal 7 al 17% rispetto agli schermi che mantengono una luminosità costante.

Terzo ma non meno importante, Dell Technologies a migliorato la tecnologia Dell ComfortView Plus riducendo l'esposizione alla dannosa luce blu avvalendosi di una retroilluminazione LED più avanzata, passando da un'esposizione del 50% a una inferiore al 35%. Anche questo miglioramento ridurrebbe l'affaticamento degli occhi dell'8% dopo 50 minuti d'uso, a detta di Dell Technologies.

Per il resto, Dell UltraSharp U4025QW è uno schermo curvo ultrawide, con pannello IPS Black con rapporto di contrasto 2000:1 e certificazione VESA DisplayHDR 600. Lo schermo copre al 99% gli spazi colore DCI-P3 / Display P3, ma gli utenti hanno la possibilità di calibrare i colori sullo schermo con il software Dell Color Management.

Da un punto di vista della connettività, Dell Technologies ha implementato una Thunderbolt 4 per connettività a singolo cavo con erogazione di energia fino a 140W. UltraSharp U4025QW supporta anche connettività Ethernet a 2,5 Gbps tramite RJ-45, insieme a HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) e DisplayPort 2.1. Non mancano porte USB-A e USB-C di rapido accesso.

Dell UltraSharp U3425WE

Per chi è alla ricerca di un monitor di dimensioni inferiori, Dell Technologies propone UltraSharp U3425WE, forte di una risoluzione WQHD (2560x1440 pixel) e molte caratteristiche del modello da 40 pollici, tra cui la certificazione TUV Rheinland a "5 stelle", il pannello IPS Black e la connettività Thunderbolt 4, limitata però a 90W. La copertura dello spazio colore Display P3 / DCI-P3 scende al 98%.

Monitor completi, ma anche sostenibilità

In questi anni Dell Technologies, come molte altre società, ha posto l'accento sull'impatto ambientale dei propri prodotti. Le scatole che proteggono i monitor UltraSharp sono interamente in contenuti riciclati e/o rinnovabili, inoltre U4025QW e U3425WE sono fatti per l'85% con plastica PCR (post-consumer recycled) e al 100% con alluminio riciclato. Questi monitor soddisfano inoltre i più recenti standard ambientali come EnergyStar e TCO Certified Edge e sono registrati EPEAT Gold.

Prezzi e disponibilità

Il Dell UltraSharp U4025QW sarà disponibile nel corso del Q1 2024 negli Stati Uniti a partire da circa 2400 dollari. Il modello UltraSharp U3425WE sarà disponibile dallo stesso giorno, sempre negli Stati Uniti, a partire da circa 1020 dollari.