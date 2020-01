Da Asus arriva la nuova sedia gaming ROG Chariot Core

Asus ROG Chariot Core presenta un design ergonomico con poggiatesta in schiuma ad alta densità e cuscino lombare in schiuma memory-foam per garantire il massimo comfort. Inoltre, abbiamo il bracciolo regolabile 4D e lo schienale reclinabile fino a 145°, oltre al meccanismo di inclinazione classico di questo tipo di sedia.

Non dimenticate di consultare il nostro speciale sulle migliori sedie gaming

Il design è ine presenta schiuma ad alta densità polimerizzata a freddo per una maggiore resistenza nel tempo. Per quanto riguarda il, è interamente in, con pistone a gas di classe 4, ruote in PU resistente e lega di alluminio e base a cinque punti d'appoggio.

È possibile regolare a proprio piacimento altezza, larghezza, profondità e inclinazione di entrambi i braccioli, in modo da avere sempre il supporto perfetto in ogni occasione. Inoltre, basta un attimo per modificare la posizione di seduta da eretta a 145° reclinata e viceversa, per passare da una posizione rilassata a quella di lavoro in un batter d'occhio. È possibile anche alzare o abbassare l'altezza per adattarla al meglio alle proprie preferenze.

La parte posteriore di ROG Chariot Core offre una cinghia in tessuto per agganciare il kit di gioco preferito come ad esempio uno zaino, le cuffie o altri device.

ASUS ROG Chariot Core è disponibile al prezzo consigliato di € 399,00 IVA inclusa presso gli ASUS Gold Store.