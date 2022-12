Cuffie per giocatori Logitech G432 ora a meno di 20 euro su eBay

Le cuffie da gioco Logitech G432 presentano mescola ibrida intrecciata che normalmente si trova negli impianti HiFi. Dispongono dei medesimi driver da 50 millimetri di tipo PRO-G che ci sono nei modelli top di gamma con potenza audio di quasi 110 db e risposta in frequenza da 20 Hz a 20 KHz. Quando si chiede al personale di Logitech, così come di qualsiasi altro produttore di periferiche gaming, come mai la tecnologia non differisca tra modelli entry level e modelli avanzati, loro rispondono sempre che per la compagnia è importante fornire lo stesso tipo di esperienza uditiva a prescindere da quanto l'utente voglia spendere: deve essere insomma una sorta di marchio di fabbrica sempre associabile al brand.

Si tratta di cuffie in plastica ABS e acciao sia nella parte esteriore che in quella interiore. Senza trascurare che per i Pro Player il 50% del lavoro è fatto dal microfono, che presenta qualità di registrazione con cancellazione del rumore. Le comunicazioni con il resto del team molto spesso fanno la differenza tra un successo e una sconfitta. Inoltre, basta riposizionare il microfono nella propria sede e automaticamente questo si disattiva. In tutti i casi si tratta di cuffie compatibili con PC, PlayStation, Xbox, Switch con all'interno delle varie confezioni adattatori che consentono di collegare a qualsiasi console.

Le cuffie di Logitech si avvalgono di tecnologia DTS Headphone X 2.0 che permette di simulare i suoni di un ambiente in 3D permettendo quindi di immergersi a 360° nel gioco. Un vero e proprio affare a questo prezzo!