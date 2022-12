Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore: la novità della Legge di Bilancio

In attesa di scoprire dove sorgerà lo stabilimento produttivo di Intel in Italia, l'ultima manovra finanziaria approvata alla Camera e da oggi in Senato, prevede l'istituzione di una fondazione denominata "Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore".

Di cosa si tratta? Secondo il provvedimento di iniziativa governativa, la fondazione nasce "al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore".

A plasmare la fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy, ma già si prevede il contributo di soggetti privati e altri enti pubblici.

Per la costituzione della fondazione è stata approvata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è stata autorizzata, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2023 fino al 2025.

Con questa iniziativa l'Italia prova a rafforzare la propria posizione nel mondo dei semiconduttori creando un ambiente più favorevole agli investimenti stranieri, creando competenze all'interno del piano European Chips Act che mira a raddoppiare l'attuale quota dell'UE nel campo della produzione di semiconduttori entro il 2030, portandola dal 10% al 20%.

Quella della Legge di Bilancio non è l'unica azione recente in sostegno del comparto dei chip: è stata approvata dall'UE una sovvenzione diretta da parte dello Stato italiano di 292,5 milioni di euro per sostenere un investimento pari a 730 milioni di euro da parte di STMicroelectronics per la costruzione di uno stabilimento di wafer di carburo di silicio (SiC) a Catania.

Insomma, l'Italia vuole provare a giocare un ruolo da protagonista in questo "Rinascimento Tecnologico" varato dall'Europa, magari dando vita a tante piccole realtà fabless sulla scorta di quanto avvenuto in Asia e negli Stati Uniti nei decenni passati. E mentre sono in molti a dire che lo EU Chip Act è "troppo poco, troppo tardi", da qualche parte sarà pur necessario partire. O no?