Creative annuncia Sound Blaster G8, un DAC esterno da gaming con doppia connettività USB-C

Il dispositivo, parte della serie Sound Blaster G, si distingue come il primo DAC da gaming con doppia connessione USB-C e capacità di mixaggio

Sound Blaster G8 si avvale di una doppia connessione USB-C, una caratteristica che permette di collegare due dispositivi contemporaneamente, come un PC e una console, senza compromettere la qualità sonora. Questa soluzione elimina la necessità di utilizzare mixer esterni e permette ai giocatori di gestire due sorgenti audio direttamente dal dispositivo.

Grazie alla riproduzione a 32 bit/384 kHz, inoltre, Sound Blaster G8 offre un suono di qualità, la quale è ulteriormente migliorata dal bi-amplificatore per cuffie Xamp, una tecnologia sviluppata da Creative che pilota i canali sinistro e destro in modo indipendente. Il risultato è un'esperienza audio dinamica, con una gamma di 130 dB che offre un'estrema chiarezza sonora, secondo le promesse di Creative perfetta per percepire anche i suoni più impercettibili.

Audio personalizzato per ogni esigenza

Sound Blaster G8 è progettato per soddisfare anche le esigenze dei giocatori più competitivi. La tecnologia Sound Blaster Acoustic Engine consente un'elevata personalizzazione dell'audio con un equalizzatore a 10 bande che permette di regolare su misura l'audio per adattarlo alle proprie preferenze di gioco o ascolto. La modalità Scout, uno dei fiori all'occhiello del dispositivo, amplifica i suoni critici come i passi degli avversari e dà ai giocatori un vantaggio nella consapevolezza tattica durante le partite.

Un altro strumento fondamentale è GameVoice Mix, che permette di bilanciare in modo semplice e rapido l'audio di gioco e la chat vocale, eliminando la necessità di interrompere l'azione per regolare i volumi. La tecnologia CrystalVoice, invece, migliora la comunicazione durante le sessioni di gioco online, riduce i rumori di fondo e migliora la chiarezza della voce.

In più, il supporto HDMI ARC facilita l'integrazione con le console da salotto e garantisce un audio di alta qualità anche in configurazioni domestiche più complesse. Il dispositivo supporta inoltre Dolby Digital, mentre un ulteriore vantaggio di Sound Blaster G8 è la sua compatibilità con cuffie ad alta impedenza, fino a 600Ω, che permette agli appassionati di audio di sfruttare appieno le loro attrezzature più professionali, pur mantenendo prestazioni eccellenti anche con cuffie da gaming standard.

Sound Blaster G8 è disponibile al prezzo di €149,99 sul sito ufficiale di Creative.