Corsair Sabre RGB Pro: ecco la versione wireless

Il mouse Corsair Sabre RGB Pro ci ha meravigliato per l'ergonomia, il peso ridottissimo e le caratteristiche tecniche. Adesso Corsair ha deciso di rilasciarlo anche in versione wireless: Corsair Sabre RGB Pro Wireless, infatti, ripropone le caratteristiche del predecessore in quasi tutti gli aspetti, con qualche piccola modifica resasi necessaria da una parte per migliorare le prestazioni, dall'altra per garantire sufficiente autonomia.

Sabre RGB Pro Wireless: Corsair strizza l'occhiolino a Razer e sforna un ottimo mouse gaming

Parliamo di una soluzione di 79 grammi (erano 74 nella versione cablata) che sfrutta la tecnologia Slipstream per le comunicazioni wireless già vista su altre periferiche Corsair. Diminuisce il polling rate rispetto al Sabre RGB Pro cablato, visto che passa da un valore massimo di 8.000Hz a 2.000Hz. Questo vuol dire che se le comunicazioni al secondo con il sistema nel caso del mouse cablato arrivano a 8 mila, mentre per Sabre RGB Pro Wireless si fermano a 2 mila. Un numero di comunicazioni inferiore è propedeutico ad aumentare l'autonomia della periferica e la durata della sua batteria.

Slipstream è una tecnologia che funziona sulla banda WiFi da 2,4 GHz, garantendo un'autonomia fino a 60 ore se la retroilluminazione, che è di tipo RGB e presente su due aree del mouse, è abilitata. Il nuovo mouse di Corsair si collega anche in Bluetooth, e in questo caso garantisce autonomie superiori, fino a 90 ore con retroilluminazione abilitata. Il tutto è possibile tramite la batteria al litio-polimero integrata nella periferica.

Il Sabre RGB Pro Wireless, d'altra parte, equipaggia un sensore più performante rispetto a quello presente nella precedente periferica Corsair. Si tratta di una soluzione di tipo 26.000 DPI Marksman personalizzabile in step da 1 DPI (mentre il precedente sensore era da 18.000 DPI). Il sensore ottico del nuovo mouse wireless di Corsair garantisce un tracciamento di 650 IPS (pollici per secondo) e un'accelerazione fino a 50G, valori superiori a quelli che riscontriamo in altre soluzioni della stessa fascia di prezzo.

La tecnologia di polling rate dei mouse Corsair si avvale di quella che viene definita Intelligent Frequency Shift (IFS). Parliamo di un sistema che scandisce con regolarità le comunicazioni tra periferica e sistema, in modo da trasmettere nella maniera più fedele possibile i movimenti impartiti al mouse. IFS assicura che il segnale proveniente dal mouse venga trasmesso al sistema in maniera prioritaria rispetto alle altre comunicazioni, assicurando stabilità e fedeltà.

Sulla soluzione wireless abbiamo, poi, un pulsante che permette di alternare cinque differenti profili, per i quali è possibile personalizzare la sensibilità DPI. Per quanto riguarda i pulsanti principali, invece, sono di tipo Omron, approvati per 50 milioni di click. I mouse Corsair, però, non sarebbero così reattivi senza la tecnologia che Corsair definisce Quickstrike. Corsair ha ridotto al minimo la distanza tra pulsante e switch applicando un pretensionamento con molla caricata verso il basso. Nel momento in cui avviene la pressione i pulsanti ritornano immediatamente nella posizione di pretensionamento, in modo da essere istantaneamente pronti per un nuovo click (rimbalzo rapido). I piedini sotto il mouse, invece, sono di tipo 100% PTFE, capaci di garantire la massima scorrevolezza a prescindere dalla superficie d'appoggio.

Corsair Sabre RGB Pro Wireless è dotato complessivamente di sette pulsanti completamente programmabili, a cui è possibile dunque assegnare sia altre funzioni che macro. Il tutto è possibile tramite il software Corsair iCUE e la presenza all'interno della periferica di un'unità di storage che permette di immagazzinare i dati di personalizzazione su sensibilità DPI, macro, profili di retroilluminazione, e altro ancora.

Corsair Sabre RGB Pro Wireless presenta due modalità operative, Hardware Mode e Software Mode. In altri termini, se non avete installato iCUE nel sistema potreste non avere a disposizione alcune funzionalità e regolazioni effettuate in precedenza in presenza di iCUE sul sistema. In questo caso, dunque, bisogna procedere a combinazioni fisiche di pulsanti per effettuare nuove personalizzazioni. A proposito di retroilluminazione, sono presenti degli effetti preimpostati abilitabili tramite il software, ma è anche possibile creare da zero qualcosa di completamente inedito.

In modalità hardware si può configurare la sensibilità DPI premendo contemporaneamente il selettore DPI e i pulsanti laterali avanti e indietro, rispettivamente per aumentare di 50 punti l'impostazione DPI o per diminuirla di 50 punti. Naturalmente il pieno potenziale di configurazione del mouse lo si ha dopo l'installazione di iCUE 4. Nella schermata iniziale, organizzata a tile, abbiamo una sezione riservata al mouse, dove possiamo eseguire personalizzazioni in termini di assegnazione delle funzioni ai pulsanti, effetti di illuminazione, DPI, calibrazione della superficie e impostazioni di polling rate.

Ma l'aspetto in assoluto più interessante delle periferiche Corsair Sabre RGB Pro, come abbiamo visto nella recensione della controparte cablata, riguarda la loro ergonomia, a sua volta derivata dalle soluzioni Razer. I pulsanti principali presentano un incavo che permette di accogliere in maniera salda le dita, mentre la parte centrale della scocca è studiata in maniera tale da adattarsi perfettamente sia all'impugnatura a palmo che a quella ad artiglio. Corsair Sabre RGB Pro Wireless sarà disponibile a breve al prezzo di €99,99.

Caratteristiche che posizionano i nuovi mouse gaming Corsair tra i migliori esponenti nella loro categoria di prodotto, come evidenzia anche la nostra guida ai migliori mouse gaming.