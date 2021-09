Shenzhou-12: gli astronauti cinesi hanno lasciato la stazione spaziale, rientro previsto domani

Mentre gli occhi del Mondo erano concentrati a guardare la missione Inspiration4 raggiungere l'orbita, gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-12 si preparavano a lasciare la stazione spaziale CSS. Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo sono quindi pronti a rientrare sulla terra entro domani, Venerdì 17 Settembre.

Si conclude così la prima missione di circa tre mesi (oltre 90 giorni) nella nuova stazione spaziale cinese chiamata Tiangong che è ancora in fase di costruzione. Nei prossimi mesi si avvicenderanno altri astronauti mentre verranno aggiunti nuovi moduli per ingrandire gli spazi utili e la capacità operativa.

Il rientro degli astronauti cinesi di Shenzhou-12

Secondo quanto riportato ufficialmente, alle 2:56 di questa mattina (ora italiana) i tre astronauti cinesi hanno sganciato la loro capsula dalla stazione spaziale Tiangong. Subito dopo hanno eseguito un allineamento al modulo Tianhe (senza attracco) per la calibrazione dei sensori che si è concluso alle 7:38.

La missione Shenzhou-12 si sta quindi avviando alla sua conclusione con un atterraggio nella Cina centrale (non è previsto l'ammaraggio per questa capsula). La previsione è che la capsula atterrerà nella Mongolia centrale tra le 7:14 e le 7:44, orario italiano, nella giornata di domani. La missione iniziò il 17 Giugno 2021 con il lancio di un razzo Lunga Marcia 2F.

La squadra di recupero ha continuato l'addestramento per il recupero dell'equipaggio nei giorni scorsi, nei pressi del Jiuquan Satellite Launch Center (deserto del Gobi). Le operazioni prevedono sia squadre di terra che la possibilità di impiegare elicotteri per identificare più velocemente il luogo preciso dell'atterraggio.

Il 20 Settembre sarà lanciata la missione di rifornimento Tianzhou-3 con un razzo Lunga Marcia 7. Questa permetterà di avere tutto il necessario per i prossimi astronauti cinesi che arriveranno sulla CSS dopo Shenzhou-12. I nomi non ufficiali dei tre nuovi astronauti cinesi per la missione Shenzhou-13 sono Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu. Questi eseguiranno nuovi esperimenti in orbita e continueranno il lavoro dei loro colleghi. Lo scopo è quello di arrivare a completare la CSS per la fine del 2022 per poi utilizzarla nel prossimo futuro.