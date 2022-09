Corsair presenta la nuova tastiera K60 PRO TKL con switch ottici OPX

K60 PRO KTL è la variante della rinomata K60 PRO priva di tastierino numerico. Equipaggia gli switch opto-meccanici Corsair OPX, che si sommano alle molteplici funzionalità di livello professionale. Questo tipo di switch garantisce la registrazione rapida degli input grazie alla ridotta distanza di attuazione di solo 1 mm. Integrati all'interno del resistente telaio in alluminio della K60 PRO TKL, gli switch sono garantiti per 150 milioni di battute.

Grazie al fattore di forma senza tastierino numerico, la K60 PRO TKL è adatta a qualsiasi spazio, ed è equipaggiata con un pratico cavo USB Type-C in grado di assicurare un Hyper-polling a 8.000 Hz. È inoltre dotata non solo di resistenti keycap in policarbonato, che offrono illuminazione RGB per singolo tasto, ma anche di pratici tasti di scelta rapida ideali per controllare contenuti multimediali, volume e funzioni integrate. Non manca il supporto a Corsair iCUE, per regolare l'illuminazione RGB, mappare tasti, programmare macro e integrare l'illuminazione sincronizzata con una selezione di titoli di gioco.

Anche nel modello K70 PRO OPX sono equipaggiati gli switch Corsair OPX. Questa tastiera si caratterizza per la tecnologia Hyper-Processing AXON, in grado di trasmettere feedback tattili fino a 8 volte più velocemente delle tastiere gaming standard, e per l'utile switch dedicato alla modalità torneo, che disabilita gli effetti di illuminazione, all'occorrenza.

È stata infine presentata oggi un’ulteriore tastiera con look total white: la nuova tastiera gaming meccanica K70 PRO MINI WIRELESS con fattore di forma 60%. Questa tastiera interamente personalizzabile e compatta è ora disponibile in un design inedito. Per altre informazioni vi rimandiamo al sito di Corsair.