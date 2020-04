Corsair: nuovo mouse wireless Dark Core RGB Pro con tecnologia Slipstream

Dark Core RGB Pro conserva la comoda forma sagomata del suo predecessore ed include due impugnature laterali intercambiabili. Inoltre, si può ricaricare con un cavo USB-C reversibile . Il modello Dark Core RGB Pro SE offre inoltre l’opportunità di ricarica tramite tecnologia wireless Qi ed è compatibile con il mouse pad Corsair MM1000 . Tra le altre caratteristiche, 50 ore di durata della batteria, i resistenti switch Omron omologati per 50 milioni di clic e la memoria integrata che permette di salvare fino a tre profili di illuminazione e macro.

Il modello Dark Core RGB Pro vanta nove zone di illuminazione RGB , inclusa una barra luminosa integrata dotata di quattro LED regolabili singolarmente. Tutte le regolazioni possono essere effettuate tramite il software iCUE di Corsair , che i fan di questo brand conoscono ormai bene. Il software consente di gestire completamente l'illuminazione RGB e sincronizzarla con altri dispositivi iCUE, anche non Corsair. È inoltre possibile gestire sempre attraverso il software la rimappatura dei pulsanti e la programmazione avanzata delle macro .

In alternativa, il mouse può essere connesso utilizzando la tradizionale connessione Bluetooth a bassa latenza , oppure mediante l’intramontabile cavo USB . Anche il sensore ottico è stato aggiornato ed ora si tratta di PixArt PAW3392 , il quale vanta una risoluzione nativa di 18.000 DPI , regolabili con intervalli di 1 DPI .

Il mouse Corsair Dark Core RGB Pro aggiorna il suo design rinnovando totalmente la sezione laterale dei tasti rispetto alla precedente versione Dark Core RGB, pur conservando al contempo la stessa ergonomia. Questo mouse consente di connettersi in tre modalità diverse: innanzitutto, mediante la tecnologia Slipstream Wireless proprietaria di Corsair con latenza inferiore a 1 ms .

