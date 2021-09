Corsair M65 RGB Ultra disponibile anche nella variante wireless

Corsair presenta M65 RGB Ultra in versione wireless. Già recensito qui, questo mouse si contraddistingue per un design molto particolare con struttura in alluminio. Per conoscere le altre caratteristiche dei mouse Corsair e degli altri mouse dei principali produttori vi rimandiamo alla nostra guida ai migliori mouse gaming.

Corsair M65 RGB Ultra Wireless: l'iconico design in alluminio anche in modalità wireless

Per questa versione wireless, Corsair ha aggiornato il sensore, passando al Marksman da 26.000 DPI, personalizzabile con intervalli di un singolo DPI. Inoltre, i pulsanti primari con tecnologia Corsair Quickstrike, sono progettati con un sistema di carico a molla che va a ridurre a zero la distanza tra gli switch Omron ed i pulsanti stessi.

Il mouse si avvale di tecnologia Slipstream a 2.000 Hz per la gestione delle comunicazioni in modalità wireless (ma si può connettere anche in Bluetooth, con latenze in ogni caso inferiori a 1 ms), mentre la versione originale equipaggiava la tecnologia di hyper-processing a 8.000 Hz Corsair Axon.

Entrambi i modelli sono ben riconoscibili dai veterani del PC gaming grazie al loro iconico design in alluminio di alta qualità ed alla forma distintiva, creata per ottimizzare le impugnature claw o finger. Inoltre, il versatile sistema regolabile di gestione dei pesi ti offre il vantaggio di poter adeguare con precisione il peso ottimale entro un intervallo di 18 grammi.

L’M65 RGB Ultra e l’M65 RGB Ultra Wireless integrano entrambi la tecnologia Sensor Fusion: il giroscopio-accelerometro a sei assi integrato rileva istantaneamente il momento in cui il mouse viene sollevato al fine di ridurre al minimo la distanza di sollevamento. In questo modo non si rischia in nessun caso di subire spostamenti accidentali casuali quando si riposiziona il mouse nel bel mezzo di una battaglia. Inoltre, il giroscopio si può programmare con il software Corsair iCue per definire i comandi gestuali di inclinazione e mappare comandi in-game, come ricaricare o cambiare un’arma.