Corsair K70 Pro Mini Wireless: nuova tastiera gaming compatta e personalizzabile

La versione con il layout italiano della nuova tastiera per giocatori Corsair K70 Pro Mini Wireless viene fornita con switch meccanici 100% Cherry MX Red con ogni switch che è completamente intercambiabile e compatibile con altri switch MX a 3 pin. Anche i copritasti possono essere sostituiti, anche se quelli originali sono comunque robusti in policarbonato. Infine, il telaio in alluminio, elemento caratteristico della serie K70, ora integra anche una barra intercambiabile, che può essere sostituita per aggiungere un tocco in più di colore alla tastiera.

La tastiera si avvale anche di tre differenti modalità di connessione, a partire dall'uso della tecnologia di Corsair Slipstream Wireless. In alternativa, la connessione Bluetooth garantisce la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi moderni, smartphone e tablet inclusi. Infine, se utilizzata in modalità cablata USB, la K70 Pro Mini Wireless offre il massimo in termini di prestazioni, garantendo un hyper-polling a 8.000 Hz.

Si tratta di una tastiera decisamente accattivante sul piano estetico, e questo anche per la retroilluminazione RGB personalizzabile per singolo tasto che consente di creare fino a 20 livelli di effetti in contemporanea grazie alla tecnologia Corsair AXON Hyper-Processing, mentre i LED LightEdge RGB diffondono un’elegante illuminazione lungo tutto il perimetro della tastiera. Gli effetti possono inoltre essere abbinati al resto della configurazione tramite Corsair iCUE, il software che permette anche di rimappare i tasti, personalizzare le macro e integrare l'illuminazione RGB in tempo reale per determinati giochi (solo in modalità cablata). Se connessa in modalità wireless, la batteria a lunga durata garantisce fino a 200 ore di gioco con una singola ricarica e retroilluminazione disattivata.

Corsair K70 Pro Mini Wireless è una tastiera compatta e facilmente trasportabile, con fattore di forma al 60% che offre quasi tutte le funzioni di una tastiera di dimensioni standard grazie ai numerosi tasti di scelta rapida integrati che non solo attivano svariati comandi e controlli multimediali, ma consentono anche di personalizzare ulteriormente gli input del software iCUE. Il cavo USB Type-C intrecciato e rimovibile permette di collegare rapidamente la tastiera, mentre lo spazio di archiviazione integra fino a 50 profili, così da portare ovunque le impostazioni e gli effetti di illuminazione personalizzati.

La nuova tastiera si può acquistare sul sito di Corsair per € 189,99. Per concludere, inoltre, non perdetevi la recensione della Corsair K70 RGB PRO.