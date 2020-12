Corsair K60 RGB PRO: per i giocatori una tastiera semplice e con ottima illuminazione

La tastiera gaming Corsair K60 RGB PRO è una soluzione semplice e minimalista, ottimizzata per soddisfare pienamente le esigenze dei giocatori. Si contraddistingue per un telaio resistente in alluminio spazzolato e per gli switch meccanici Cherry Viola, progettati specificamente per la retroilluminazione RGB, personalizzabile in questa tastiera sulla base di ogni singolo tasto.

Il telaio della K60 RGB PRO è notevole, sottile e con un design accattivante e moderno. In alluminio spazzolato anodizzato, presenta sulla parte destra il logo Corsair, vicino ai LED di stato. La tastiera offre la modalità di blocco del tasto Windows, congiuntamente a F1, che impedisce l'imprevisto ritorno a Windows durante le sessioni di gioco e la conseguente compromissione dell'esperienza di gioco. Abbiamo anche pratici tasti di scelta rapida che consentono di controllare istantaneamente la riproduzione dei contenuti multimediali, il volume e l'illuminazione.

Premendo i relativi pulsanti insieme a FN, si può aumentare o diminuire l'intensità dell'illuminazione, fino a spegnerla del tutto. Tutte queste regolazioni possono essere effettuate con maggiore precisione tramite il software iCue che, tra le altre cose, permette di personalizzare l'illuminazione sulla base del singolo tasto e di sincronizzarla con l'illuminazione di altre periferiche compatibili come sistemi di raffreddamento e ventole. Tra le altre cose, iCue permette di passare da un profilo di illuminazione all'altro: disponibili Pioggia, Visore, Arcobaleno, Colore Acqua, Pulsazione di Colore. Inoltre, iCue integra un sofisticato sistema di programmazione delle macro, che permette di personalizzare il funzionamento di ciascun tasto.

Ma il cuore di questa tastiera è rappresentato ovviamente dagli switch Cherry, il glorioso marchio tedesco che si occupa da decenni di tastiere meccaniche, sinonimo di affidabilità e prestazioni. Gli switch Cherry Viola, come già detto, sono completamente trasparenti, in modo da far filtrare l'illuminazione in maniera efficace. I copritasti sono studiati di conseguenza, in modo tale da far emergere l'effetto di illuminazione dalla base.

Ancora più interessante per il giocatore, questi switch hanno un funzionamento simile a quello dei pluripremiati Cherry MX Red. Questo vuol dire che sono estremamente sensibili alla pressione, basta letteralmente sfiorarli perché la corrispondente azione in-game venga eseguita. Un comportamento che rende la tastiera di Corsair particolarmente reattiva.

L'escursione di questi switch è lineare, senza feedback né tattile né uditivo. L'azionamento talmente immediato è l'ideale se si gioca, perché garantisce la reattività necessaria, un po' meno per la digitazione, durante la quale possono avvenire delle pressioni accidentali. La K60 RGB PRO è comunque stabile e solida, e non si sposta di un centimetro dalla sua posizione, grazie all'ottima qualità dei materiali con cui è costruita e ai piedini collocati sulla sezione a contatto con la superficie d'appoggio.

In definitiva, parliamo di una soluzione semplice studiata intorno alle esigenze del giocatore che non disdegna gli accattivanti effetti di retroilluminazione. La personalizzazione possibile tramite iCue è decisamente importante, così come le opportunità di sincronizzazione cromatica con le altre periferiche compatibili dell'ecosistema Corsair.