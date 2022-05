Corsair HS65 Surround provate: ecco perché sono innovative

Le HS65 Surround sono le nuove cuffie di Corsair che puntano sul suono surround Dolby Audio 7.1, sull'audio personalizzato tramite la tecnologia Sound ID e sul microfono omnidirezionale di qualità, una prerogativa per le cuffie gaming di Corsair. Si tratta dell'ultima installazione della linea di successo HS di Corsair, popolata da cuffie dai prezzi non esorbitanti, solide e dalla comoda vestibilità.

Per la prima volta abbiamo l'implementazione della tecnologia Sound ID di Sonarworks, che punta a garantire la migliore equalizzazione possibile in funzione delle preferenze dell'utente, senza che quest'ultimo debba eccessivamente dedicarsi nella messa a punto. Parliamo di cuffie realizzate con materiali di prima qualità, con struttura leggera rinforzata in alluminio per una maggiore durata. I padiglioni in memory foam in similpelle e un nuovo design garantiscono usabilità per sessioni di gioco prolungate.

L'archetto superiore è regolabile, e si adatta naturalmente alla conformazione della testa. Mentre la struttura rinforzata garantisce stabilità senza incrementare il peso, che rimane di poco superiore ai 280 grammi. Sul padiglione sinistro, inoltre, troviamo una comoda rotella per la regolazione immediata del volume. I padiglioni accolgono una struttura a rete che rende le cuffie più eleganti, con al centro il logo di Corsair. Le HS65 Surround si trovano in bianco (come quelle che vedete in queste foto) e in nero.

Stiamo utilizzando le HS65 Surround ormai da diversi giorni, e dobbiamo dire che proprio la comodità e la leggerezza sono gli elementi più convincenti di questa proposta. Non si accusa nessuna forma di stanchezza, anche dopo l'uso prolungato delle cuffie, grazie a un comfort davvero molto alto. I materiali e i padiglioni in memory foam sembrano essere ottimizzati proprio per garantire l'uso prolungato nel tempo senza fastidi.

All'interno delle nuove cuffie gaming troviamo driver audio al neodimio da 50 mm, capaci di trasmettere la gamma di suoni che si verificano sul campo di battaglia di un gioco competitivo con una sorprendente nitidezza. Il supporto al suono surround Dolby Audio 7.1 permette di percepire con accuratezza la direzione dalla quale provengono i suoni, una caratteristica che conferisce vantaggi competitivi non indifferenti nel contesto multiplayer.

Il microfono omnidirezionale delle cuffie HS65 Surround allo stesso tempo offre un'ampia gamma dinamica e l'eccezionale chiarezza nelle comunicazioni vocali a cui siamo abituati con le cuffie Corsair. Naturalmente è un aspetto molto importante sempre all'interno del contesto del multiplayer competitivo, perché permette di avere comunicazioni chiare e precise con i compagni di team. Inoltre, la funzione flip-mute consente di silenziare il microfono con un semplice movimento (riportandolo in posizione verticale). L'asta del microfono è flessibile e, conseguentemente, facilmente gestibile, mentre i padiglioni si possono ruotare, in modo da poter riporre le cuffie nel minor spazio possibile.

Inoltre, come tutte le periferiche Corsair, anche le HS65 Surround sono alimentate dal software iCue, adesso molto più stabile e meno oneroso in termini di risorse richieste al sistema grazie alla versione 4.0. iCue è fondamentale per poter gestire la tecnologia Sound ID, ma anche per procedere alle equalizzazioni manuali, alla calibrazione del suono surround, alla gestione del volume del microfono e all'abilitazione dell'effetto "tono laterale" (sidetone), ovvero del ritorno in cuffia rispetto alla nostra stessa voce.

Le HS65 Surround sono cuffie cablate, che dispongono di un connettore audio da 3,5 millimetri in modo da poter garantire la compatibilità con la maggior parte delle piattaforme. Si possono infatti utilizzare con PC, Mac, Xbox serie X|S, PS5 dove godono del supporto al chip Sony Tempest 3D, PS4, Nintendo Switch e con i dispositivi mobili. Nella confezione è comunque presente l'adattatore USB: bisogna collegarlo per poter sfruttare la tecnologia di suono surround 7.1 e godere dei vantaggi competitivi dovuti al suono posizionale.

Per quanto riguarda Sonarworks Sound ID, occorre installare la più recente versione di Corsair per poterlo sfruttare. Dopo aver connesso le HS65 Surround troviamo la voce "Personalizzazione SoundID": una volta selezionata saremo sottoposti a un test. Prima di ogni cosa dobbiamo scegliere una fra sette tracce musicali e, subito dopo, inizieremo a sentire la musica che abbiamo selezionato. Nell'angolo in basso a sinistra della nuova schermata troviamo due pulsanti, A e B, che corrispondono a due versioni differenti di equalizzazione. Premendo su A o su B, in tempo reale verranno applicate modifiche all'equalizzazione e il brano si sentirà in maniera differente.

Il quesito viene posto una serie di volte, e l'utente deve di volta in volta scegliere con quale impostazione si trova meglio. Alla fine del processo, il profilo Sound ID è pronto, anche se c'è sempre la possibilità di eseguire ulteriori test per meglio rifinire l'equalizzazione. Tramite il software si può sempre decidere di abilitare o disabilitare il profilo Sound ID, e verificare le differenze con le altre equalizzazioni. Il processo funziona molto bene, e si adatta principalmente alle esperienze musicali o cinematografiche, permettendoci di godere al meglio il potenziale delle cuffie Corsair. Per i videogiochi, invece, l'impostazione migliore rimane quella "FPS Competition", l'ideale per sfruttare l'audio posizionale offerto dalle cuffie Corsair.

Inoltre, Sound ID non è al momento compatibile con la versione Mac di iCue. Corsair ci fa sapere che ulteriori versioni della tecnologia saranno disponibili a breve, inclusa la variante che permetterà di preservare i benefici del suono surround 7.1.

Sempre tramite iCue, è possibile selezionare altri profili audio, per enfatizzare i bassi o le comunicazioni vocali. Inoltre, si può potenziare il microfono e abilitare o disabilitare i comandi vocali (una voce femminile, infatti, trasmette ogni cambio di impostazione). iCue permette di sincronizzare tutte le periferiche compatibili con il sistema, a livello di illuminazione (non disponibile sulle HS65 Surround) e altro. Inoltre, fornisce informazioni provenienti dai sensori interni al sistema, come il volume di carico del processore, la sua temperatura, i dati relativi al voltaggio della CPU e alla scheda video.

Per concludere, le nuove HS65 Surround confermano le ottime caratteristiche tipiche delle cuffie Corsair, a livello di audio posizionale e, ancora di più, chiarezza nelle comunicazioni. La possibilità di gestire il sidetone, insieme all'equalizzazione che migliora la chiarezza delle comunicazioni vocali, offrono grande versatilità, ai vertici per quanto riguarda il settore delle cuffie gaming. Sound ID è promettente da diversi punti di vista, e punta a offrire un supporto a livello di personalizzazione che finora abbiamo riscontrato solo nelle soluzioni di Creative con la tecnologia SXFI, anche se allo stato attuale delle cose necessita ancora di ottimizzazioni.

Come abbiamo detto, l'aspetto maggiormente apprezzabile della nuova soluzione Corsair è legato all'ergonomia e al comfort, con i materiali che sono stati appositamente scelti per permettere lunghe sessioni di gioco senza fastidi, e senza percepire il peso sulla testa. La presenza della connessione da 3,5 millimetri garantisce compatibilità con tutto, ma l'adattatore USB incluso nella confezione è altrettanto prezioso per preservare il suono surround 7.1, ottimo su queste cuffie e capace di restituire vantaggi competitivi non indifferenti. Se giocate agli shooter multiplayer e non avete provato questa tecnologia, fatelo, perché vi cambierà letteralmente l'esperienza. Provare per credere!

Le cuffie gaming CORSAIR HS65 Surround sono disponibili immediatamente nel negozio online CORSAIR a 89,99 euro.