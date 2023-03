Cooler Master presenta Synk X, nuova poltrona aptica multipiattaforma

Cooler Master Synk X è una nuova poltrona aptica dotata di design ergonomico, che si caratterizza per uno schienale a sostegno della postura di 135°, braccioli regolabili e un poggia gambe retrattile a due stadi. Si tratta di una soluzione pensata per garantire un'innovativa esperienza sensoriale, sia sul piano uditivo che su quello tattile.

Synk X è, infatti, dotata di un'interfaccia di controllo avanzata per la selezione delle sorgenti audio, dei livelli di vibrazione e del volume delle cuffie, garantendo una gestione facile e intuitiva senza la necessità di complicati settaggi o software aggiuntivi.

Quest'ultimo aspetto è centrale in questa produzione perché Cooler Master, con Synk X, intende un'esperienza di intrattenimento realistica grazie alla sua capacità di creare un'immersione amplificata: questa innovativa poltrona converte le onde sonore in vibrazioni e fornisce esperienze tattili in tempo reale, coinvolgendo gli utenti nell'ambiente e nell'atmosfera virtuale. Gli utenti possono scegliere liberamente il dispositivo Bluetooth che preferiscono collegare, senza preoccuparsi della compatibilità.

La struttura consente molteplici impostazioni per l'altezza del sedile, la posizione della seduta e l'angolo di inclinazione, in base alle preferenze personali. Cooler Master Halo Illumination, inoltre, crea un'atmosfera sofisticata grazie alle 7 modalità di effetti di illuminazione ARGB, personalizzabili per soddisfare le preferenze di ogni utente.

Inoltre, grazie alla batteria integrata a lunga durata e alla base rotante stabile, è possibile utilizzare la poltrona in totale libertà, senza essere costretti a mantenerla collegata durante l'utilizzo. La poltrona è stata progettata per permettere agli utenti di percepire la tensione in un impegnativo sparatutto, immergersi nelle avventure di un film o muoversi al ritmo della musica senza alzarsi.

La poltrona aptica multipiattaforma Synk X è già in vendita in Italia in esclusiva da Drako, al prezzo di 1279 € IVA inclusa.