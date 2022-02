Cooler Master CK721: una tastiera meccanica wireless con design e caratteristiche per l'uso quotidiano

Cooler Master CK721 è la nuova tastiera meccanica del produttore taiwanese utilizzabile sia in modalità cablata sia wireless. È infatti possibile scegliere tra la connettività cablata con connettore di tipo USB-C oppure wireless 2,4 GHz o Bluetooth 5.1 per una connettività stabile entro un raggio di 10 metri. In modalità Bluetooth, CK721 consente agli utenti di accoppiare 3 profili distinti con 3 dispositivi diversi, permettendo il passaggio graduale tra di loro.

La tastiera, che sarà disponibile in due versioni, grigio siderale con copri tasti neri e argento con copri tasti bianchi, presenta anche il quadrante di precisione a 3 vie per offrire il controllo dell’audio e del volume dei contenuti multimediali e della retroilluminazione a LED con un sola rotazione o una semplice pressione della rotellina. Il tutto è inoltre personalizzabile tramite il software MasterPlus+.

CK721 è dotata di un poggiapolsi morbido realizzato in tessuto a basso attrito per garantire comodità anche durante le lunghe sessioni di gioco insieme a un layout e un design compatto al 65%, che ben si addice all'uso in movimento con dispositivi mobili e laptop.

CK721 è progettata pensando a un'estetica semplice e pulita e a una lunga durata, con un design minimalista. È dotata di un coperchio superiore in alluminio sabbiato facilmente rimovibile per la pulizia e personalizzazioni future, con copri tasti ergonomici. Troviamo anche piedini per tastiera regolabili in due fasi, che consentono di impostare la tastiera su tre angoli diversi.

CK721 utilizza interruttori meccanici TTC durevoli, garantiti per oltre 50 milioni di pressioni sui tasti. La tastiera è anche dotata di una batteria da 2000 mAh, capace di garantire fino a 73 ore di utilizzo se connessa tramite Bluetooth e fino a 14 ore se connessa tramite wireless a 2,4 GHz (con LED spenti).

CK721 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla metà del mese di Marzo a un prezzo al pubblico consigliato pari a 129 € IVA inclusa.