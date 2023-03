Clutch GM31 e Clutch GM51 Lightweight Wireless: il top della proposta MSI come mouse gaming

Clutch GM31 Lightweight Wireless è un mouse per giocatori leggerissimo (soli 73g di peso) e con una superficie piatta congegnata per adattarsi a qualsiasi tipo di impugnatura, che sia palm, claw o fingertip. Al contrario, il Clutch GM51 è un mouse wireless leggermente più pesante, parliamo di 85g, con specifiche superiori e design differente, con una "gobba" sul davanti. Entrambi i mouse si possono usare sia con il cavo che in modalità wireless (110 ore di autonomia per il GM31 contro le 150 del GM51) e tutti e due offrono nella confezione una Charging Dock, che fornisce una modalità di ricarica alternativa e, all'occorrenza, avvicina il dongle alla posizione in cui si trova il mouse, per ridurre ulteriormente la latenza.

Partiamo dal GM31. È un mouse piccolo e agile, adatto a mani medio-piccole rappresentando la soluzione perfetta, ad esempio, per molte donne. È sviluppato con tecnologia wireless RF 2.4G, mentre il suo dongle, quando non serve può essere facilmente riposto all'interno della scocca del mouse stessa o nella Charging Dock. Il mouse è dotato di sensore ottico PixArt PAW-3311 che fornisce fino a 12.000 DPI, il che si traduce in un tracciamento preciso per praticamente ogni tipo possibile di utilizzo. Gli interruttori di questo mouse sono di tipo Omron.

Lateralmente troviamo delle impugnature antiscivolo a rombi che non solo assicurano un grip saldo, ma sono anche piacevoli al tatto. Sotto, invece, i piedini in PFTE hanno una trama della superficie unidirezionale e bordi a doppio taglio per massimizzare la scorrevolezza.

Il mouse si interfaccia con il noto software MSI Center, che si conferma molto pulito e chiaro da comprendere, anche se non completo come altri. Si possono memorizzare 3 profili di impostazioni, che possono comprendere effetti RGB e tasti macro. Ci sono 5 pulsanti su questo mouse, e ciascuno di essi può essere personalizzato e associato a funzioni differenti, sempre tramite MSI Center.

Clutch GM51 Lightweight Wireless è la soluzione più avanzata e, al di là dell'ergonomia, ciò che salta principalmente all'occhio è l'appariscente effetto di illuminazione RGB sulle superfici laterali (oltre che sul logo, come nel caso del GM31). Si tratta di una superficie antiscivolo molto simile a quella del mouse precedente, ma che accoglie un motivo a diamante la cui illuminazione è personalizzabile tramite MSI Center.

Il sensore ottico di questo mouse è di tipo PixArt PAW-3395, superiore a quello del GM31 (DPI massimi 26000), anche perché supporta tecnologie come Motion Sync, in grado di sincronizzare il segnale del mouse agli intervalli esatti in cui il PC elabora le informazioni e completa il lavoro per ogni frame, al fine di minimizzare la latenza. Inoltre, la distanza di rilevamento del sollevamento del mouse in questo caso si può impostare su 1 mm, il che aiuta a prevenire la deriva convenzionale del cursore in funzione del sollevamento del mouse.

Sono caratteristiche che fanno pensare sul lavoro di ottimizzazione che viene fatto su periferiche solo apparentemente molto semplici. Lo scopo è garantire la maggiore precisione possibile, in ottica soprattutto eSport. Anche in questo caso troviamo la MSI Charging Dock, utile per ridurre ulteriormente le latenze e per ricaricare il mouse, anche se la ricarica via cavo rimane la più veloce, addirittura di 3 volte.

Il design di questo mouse è molto differente rispetto al precedente, ed è ereditato dal GM50. Si tratta di un design per destrimani con impugnatura ottimizzata per garantire un migliore supporto del palmo e un comfort per le lunghe sessioni. Anche se leggermente più pesante rispetto al GM31, si tratta comunque di una periferica leggerissima, che praticamente restituisce, da questo punto di vista, le medesime sensazioni del modello precedente.

Rispetto al GM31, abbiamo una terza modalità di connessione, ovvero quella tramite Bluetooth, per i portatili che ne contemplano il supporto. MSI SwiftSpeed è il nome della tecnologia di collegamento wireless e offre risultati molto brillanti secondo i nostri test con lo strumento NVIDIA LDAT (i due nuovi mouse MSI supportano anche NVIDIA Reflex Analyzer). Per le altre caratteristiche, invece, non ci discostiamo molto dal GM31: tornano l'alloggiamento frontale per la chiavetta USB, i medesimi interrutori Omron, i 5 pulsanti programmabili, i piedini PTFE e la stessa superficie anti-macchia.

Secondo i nostri test, il modello GM31 ha fatto segnare un risultato molto valido in modalità wired, mentre il GM51 si rifà in wireless. Naturalmente, si tratta di differenze minime che saranno riscontrabili solamente in caso di gaming a livello professionale.

I due mouse sono comunque entrambi collegabili con il cavo fornito in dotazione (non si possono invertire né i cavi né i dongle). Il cavo è ottimo, molto flessibile al punto da dare l'impressione di giocare in modalità wireless anche nel caso della connessione fisica. È infatti morbido al punto giusto, senza per questo risultare fragile.

In definitiva, i due MSI Clutch sono mouse onesti, che perseguono alcune delle più recenti mode del settore gaming, a comcinciare dal peso molto ridotto. Interessante anche la natura wireless di queste periferiche, il che è interessante soprattutto se si vuole ridurre l'ingombro sulla superficie di gioco, pur senza che i prezzi (79,99€ per il GM31 e 114,90€ per il GM51) raggiungano le vette folli come invece accade nel caso di qualche soluzione della concorrenza.

I due mouse hanno fatto registrare ottimi risultati di latenza anche in modalità wireless, e durante l'uso si sono rivelati comodi e pratici. Da sottolineare anche il fatto che la prima connessione sia avvenuta istantaneamente senza alcun intoppo. Ottimi i materiali e le superfici antiscivolo, mentre la Charging Dock è decisamente funzionale. Il software MSI Center, invece, rimane senz'altro migliorabile.