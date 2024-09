beyerdynamic lancia le nuove cuffie MMX 330 PRO per i giocatori che apprezzano la qualità dell'audio

Si tratta della versione aperta delle già note MMX 300 PRO chiuse (ora disponibili su Amazon). Entrambi i modelli sono prodotti in Germania, con il nuovo design aperto che punta a offrire un suono unico, spaziale e naturale con qualità da studio garantita dal driver STELLAR.45 ottimizzato. Una fessura posta sul padiglione auricolare, infatti, agisce come una porta acustica che permette all'aria di fluire meglio, migliorando la risposta dei bassi. Questo aiuta a evitare un suono eccessivamente chiuso o "soffocato", migliorando la profondità dei toni bassi.

Il microfono a condensatore, inoltre, assicura che anche le comunicazioni siano chiare e pulite, dato che rappresentano un altro aspetto fondamentale dell'esperienza di gioco competitiva. Come le MMX 300 PRO chiuse, anche le cuffie in versione aperta impressionano per l'eccellente comfort durante lunghe sessioni di gioco. L'archetto superiore, infatti, si adatta alla forma della testa grazie alla struttura in memory foam morbida. Una cavità posta nella parte superiore dell'archetto, inoltre, evita l'incorrere di pressioni sulle aree della testa che possono essere più sensibili al dolore.

Grazie al bilanciamento di alti, medi e bassi, le MMX 300 PRO si distinguono in ogni situazione di riproduzione. Nel gaming la musica d’atmosfera è enfatizzata nei bassi, mentre i dialoghi sono accurati fin nei minimi dettagli. Grazie alla gamma di frequenze estesa da 5 a 40.000 Hz, gli alti e i bassi sono bilanciati con particolare precisione. Con un'Impedenza di 48 Ohm, inoltre, garantiscono una qualità del suono migliore e riducono la distorsione sfruttando un maggiore passaggio di energia elettrica.

beyerdynamic parla di una combinazione tra parti metalliche robuste e plastica antiurto innanzitutto per garantire la massima resistenza all'uso possibile. Inoltre, nell'interesse della sostenibilità, la compagnia rende disponibili cuscinetti auricolari, fasce e cavi sostitutivi per molti anni a venire dopo l'acquisto. Per altri dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di beyerdynamic.