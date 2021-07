BenQ Zowie Monitor Trial: prova il tuo monitor gaming per 21 giorni prima di decidere quale comprare

I monitor BenQ escono sempre decisamente bene dalle nostre prove, dimostrando in particolare di rappresentare proposte ben centrate per il pubblico a cui si indirizzano, come nel caso di Mobiuz EX3415R, che abbiamo recentemente recensito. L'azienda ha anche un marchio di prodotti dedicati al gaming professionale, Zowie. Per far conoscere meglio il marchio anche al pubblico europeo, BenQ ha attivato un'interessante iniziativa, una sorta di 'prova su strada' dei prodotti prima dell'acquisto.

Abbiamo recentemente parlato di quella dedicata alla scelta del mouse: Mouse Fitting Kit. La scatola contiene 10 diversi mouse Zowie, che possono essere testati per 21 giorni. Concetto simile è quello che sta alla base del Monitor Trial Program, che permette di provare uno dei monitor Zowie per tre settimane.

I modelli in questione sono i due monitor gaming Zowie XL2411K e XL2546K, che i videogiocatori possono testare tramite una prova di 21 giorni. Si tratta di due monitor della serie XL-K, con caratteristiche ulteriormente ottimizzate per le postazioni di gioco.

Zowie XL2411K è un monitor da 24 pollici Full HD 1920x1080 con pannello a 140 Hz in formato 16:9. Tra le caratteristiche, la presenza della tecnologia DyAc, per la riduzione del 'motion blur' nelle fasi più concitate dei giochi (senza aumentare l'input lag), e Black eQualizer, che migliora la visibilità nelle aree scure senza bruciare i dettagli in quelle più luminose.

Zowie XL2546K è un monitor di fascia superiore, con pannello da 24,5 pollici, in questo caso caratterizzato da refresh rate di 240 Hz. Anche in questo caso il formato è 16:9 e la risoluzione Full HD 1920x1080 pixel. Il pannello più veloce mette a disposizione la versione più performante di riduzione dello sfocato nelle immagini in rapido movimento DyAc+. Si tratta di un monitor ottimizzato per LAN Party in modalità BYOC (Bring Your Own Computer).

Le due ali ai lati dello schermo permettono infatti di schermare le luci laterali, ma anche, una volta chiuse, di fornire maggiore protezione al display durante il trasporto.

La prova per ognuno dei due monitor ha un costo di 40€, che copre la spedizione, il ritiro prefissato a 21 giorni dal ricevimento e il servizio. Nel caso di Zowie XL2411K è necessario versare un deposito cauzionale di 120 €, che salgono a 300 € per il modello XL2546K. Trovate tutti i dettagli e il link per iscrivervi al Zowie Monitor Trial Program a questo indirizzo.