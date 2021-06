Come scegliere il mouse ideale per la propria mano con Zowie Mouse Fitting Kit

Nell’e-sport professionale, è molto importante trovare il mouse che si adatta meglio al proprio stile di impugnatura e alle proprie abitudini di gioco. Sbagliare questa decisione, infatti, potrebbe compromettere la prestazione in uno scenario dove anche i piccoli dettagli contano. Tuttavia, con un'offerta così ampia di soluzioni disponibili trovare il mouse giusto potrebbe essere tutt'altro che semplice.

Zowie Mouse Fitting Kit: provare tutti i mouse Zowie per 21 giorni

È proprio per aiutare i giocatori a fare questa scelta che Zowie, il brand di BenQ per l’esport professionale, ha deciso di rendere disponibile il Mouse Fitting Kit. La scatola contiene 10 diversi mouse Zowie, che possono essere testati per 21 giorni. Al termine delle tre settimane, il kit deve essere restituito utilizzando le istruzioni che il produttore fornirà via e-mail.

Il costo dell'operazione è di 40€ (25€ di servizio + 15€ di spese di consegna e ritiro), mentre è richiesta una cauzione di 200€, che poi verrà restituita alla fine dei 21 giorni di prova. Il periodo di prova inizia nel momento in cui il pacco viene consegnato a casa.

Il kit contiene dei mouse ricondizionati appartenenti a tutte le famiglie di mouse Zowie.

Si tratta dei mouse della serie EC, FK, ZA e S. La serie EC offre un design ergonomico, esclusivamente per utenti destrimani. Inoltre, questi mouse offrono più spazio per posizionare il quarto dito sul lato destro del mouse. La serie FK si caratterizza per un design simmetrico e di basso profilo ed è specificamente indirizzata a chi ama l'impugnatura ad artiglio.

La serie ZA si avvale di design simmetrico ad alto profilo che fornisce un maggiore supporto per il palmo. Ci sono delle tacche su entrambe le estremità anteriori per consentire agli utenti di sollevare con facilità il mouse.

Per quanto riguarda la serie S, invece, abbiamo un design simmetrico per utenti destrimani. Si tratta di mouse dalle dimensioni ridotte, soprattutto in termini di lunghezza, particolarmente adatti per l'impugnatura a palmo. Ha le estremità anteriori rialzate per offrire più spazio per posizionare il quarto dito, mentre la sua forma garantisce un'ottima libertà di movimento.

Il kit, inoltre, comprende tappetini per il mouse di vario tipo, in modo da poter provare sia le superfici lisce che quelle rugose. C'è anche il BenQ ZOWIE CAMADE II, un accessorio che evita il trascinamento e l’attorcigliamento dei cavi, offrendo un'esperienza d'uso simile a quella di un mouse wireless, pur senza introdurre latenza.

"Ero convinto che i mouse piccoli fossero i migliori per me" ha detto uno dei giocatori che hanno provato lo Zowie Mouse Fitting Kit. "Quindi ho iniziato a provare i mouse di dimensione piccola o media e sono rimasto soddisfatto solo in parte. Al di là di questo, devo dire che tutti i mouse presenti nel kit danno la sensazione di maggiore controllo e precisione rispetto alla maggior parte degli altri mouse che ho usato. Soprattutto per i movimenti ridotti. Ma quando ho provato lo ZA12 ho avuto delle sensazioni completamente diverse, avevo più controllo e una sensazione di relax. Il mouse si adattava quasi perfettamente alla mia mano. Ho comunque continuato a provare tutti gli altri mouse, anche quelli più grandi, per assicurarmi di non lasciare niente di intentato. Ma li ho esclusi rapidamente l'uno dopo l'altro. Dopo, ho ottimizzato la sensibilità e la presa sullo ZA12, e ora ho trovato il mio setup ideale".

Per maggiori informazioni su Zowie Mouse Fitting Kit vi rimandiamo al sito di Zowie.

