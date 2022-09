Asus ROG: tutte le novità dall'IFA tra portatili, accessori gaming e la eGPU XG Mobile

Tante novità interessanti da Asus ROG per quanto riguarda i notebook gaming. A cominciare da ROG Strix SCAR 17 Special Edition (G733), che ospita l'hardware più recente e soluzioni di raffreddamento all'avanguardia. Una camera di vapore personalizzata, abbinata al metallo liquido Conductonaut Extreme di ROG applicato sia alla CPU sia alla GPU. Con un TDP massimo della CPU di 65 W (processore Intel Core i9-12950HX di 12a generazione) e un TGP massimo della GPU di 175 W con Dynamic Boost, SCAR 17 SE si prospetta come uno dei portatili gaming in assoluto più potenti. Offrendo opzioni di pannello FHD 360 Hz o QHD 240 Hz, entrambi con tempi di risposta di 3 ms, SCAR 17 SE offre un'elevata nitidezza di movimento e una visualizzazione cristallina.

Presentato come il tablet da gioco più potente, il ROG Flow Z13 (GZ7301) si mette in mostra per uno chassis ultrasottile e leggero. La configurazione comprende: Windows 11, processore Intel Core fino a i9-12900H a 14 core di 12a generazione, GPU NVIDIA per notebook GeForce RTX 3050 Ti, lo switch MUX e memoria LPDDR5 da 5.200 MHz. Tutto questo è racchiuso in un design retro-futurista ispirato alla corsa allo spazio del 20° secolo, ma che racchiude la visione di ROG per il futuro dei giochi: la massima portabilità. Sono disponibili due opzioni di visualizzazione: un display 4K a 60 Hz con copertura DCI-P3 dell'85% o uno schermo Full HD a 120 Hz con copertura sRGB del 100%.

Inoltre, ROG Flow può essere ancora più potente se abbinato a ROG XG Mobile, una scheda video esterna che si connette al tablet tramite un connettore proprietario Asus capace di garantire 8 linee PCIe 3.0 per evitare i colli di bottiglia e mettere a disposizione una RTX 3070 o una RTX 3080. Il dispositivo garantisce alimentazione per 150 W nel caso della 3080 e tra 125 e 140 W per la 3070. Interessante per chi volesse rendere il tablet (che è dotato di una tastiera staccabile) di maggiore potenza grafica per i videogiochi.

ASUS TUF Dash F15 (FX517) — modello 2022 — è stato aggiornato e migliorato con l'hardware più recente, mantenendo lo spessore del telaio sotto i 20 mm. Dotato di un processore Intel Core i7-12650H di 12a generazione e una GPU per notebook NVIDIA fino a GeForce RTX 3070 con interruttore MUX, TUF Dash F15 è racchiuso in uno chassis sottile e leggero. Il portatile è dotato di memoria DDR5 in esecuzione a 4.800 MHz e di doppi slot SSD PCIe 4.0 che consentono uno spazio di archiviazione ad alta velocità più che sufficiente mentre si è in condizioni di mobilità. Il pannello è di tipo QHD a 165 Hz con copertura del 100% del gamut DCI-P3. La linea TUF Dash è leggermente più spartana nelle forme e nello chassis rispetto a quelle Asus ROG, ma il prezzo sensibilmente inferiore di questi computer li rende molto appetibili e, di fatto, tra i portatili più venduti nella categoria.

La vetrina di ASUS all'IFA include anche un'impressionante gamma di cuffie gaming capitanata da ROG Cetra True Wireless Pro con connettività dual-mode cablata/wireless, tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound cui si aggiungono ESS Quad DAC ad alta risoluzione e microfono AI con cancellazione del rumore in modalità USB-C. In aggiunta ci sono anche le ROG Cetra True Wireless nella versione Black e nella nuova edizione Moonlight White, che offrono audio a bassa latenza per una migliore sincronizzazione in game.

Inoltre, allo stand era ben appariscente la collezione ROG x Evangelion che include motherboard, schede grafiche, passando per monitor, router, tastiere, cuffie e altro. Inoltre, l'altra grossa novità da Asus all'IFA è stato ASUS Zenbook 17 Fold OLED.