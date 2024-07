ASUS ROG Swift OLED PG49WCD: il completissimo monitor curvo QD-OLED da 49 pollici (5120x1440) è ora in offerta su Amazon

L'avveniristico monitor da 49 pollici che abbiamo recentemente recensito è ora disponibile e in offerta su Amazon. Ma, affrettatevi, solo poche unità sono rimaste nel momento in cui scriviamo.

Chi ci segue tutti i giorni sa che abbiamo valutato ASUS ROG Swift OLED PG49WCD come un monitor molto particolare. E non solo per il suo pannello curvo da 49 pollici alla risoluzione di 5120x1440 pixel ma anche e soprattutto per la tecnologia QD-OLED che lo alimenta, che porta a un nuovo livello i colori e che riduce i tempi di risposta, con conseguenti immagini stabili e nitide, con motion blur ridotto al minimo e latenze super congeniali per il gaming.

Sono solamente alcune delle caratteristiche di questo avveniristico monitor, che offre anche la tecnologia OLED Care per prevenire problemi di burn-in e funzioni dedicate espressamente ai giocatori come mirino a schermo, il timer, il contatore FPS e lo strumento che consente di allineare più display nel caso di configurazioni multi-monitor. Ma è anche possibile connettere il cavo USB upstream e gestire l'OSD con mouse e tastiera tramite Windows. Lo si fa scaricando l'applicazione Asus DisplayWidget Center dall'apposita product page messa a disposizione da Asus per questo monitor.

Un monitor che offre tutto ciò che gli appassionati di PC Gaming cercano, con una serie di ottimizzazioni e di possibilità di personalizzazione non indifferente. Qui la recensione completa.