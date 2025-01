ASUS ROG al CES 2025: tante nuove soluzioni per il gaming, tra schede video, laptop, desktop, monitor e altro

ASUS Republic of Gamers (ROG) al CES 2025 presenta un’ampia gamma di prodotti che spingono i confini del gaming e della creatività. Tra le novità, le schede grafiche ROG Astral GeForce RTX 50 con raffreddamento avanzato, laptop gaming Strix SCAR 16/18 e Zephyrus G14/G16, desktop potenti e soluzioni AI come il router ROG Rapture GT-BE19000AI

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha colto l’attenzione degli appassionati al CES 2025 con una lineup che punta ad alzare l'asticella nei settori del gaming e della tecnologia creativa. Dai laptop ad alte prestazioni ai desktop compatti, passando per schede grafiche e router intelligenti, ROG ha dimostrato un impegno costante verso l’innovazione e l’eccellenza tecnica.

In primo piano le schede grafiche ROG Astral GeForce RTX 50, con un sistema di raffreddamento avanzato a quattro ventole, una camera di vapore brevettata e un design robusto per resistere a condizioni estreme. I modelli, tra cui RTX 5090 e 5080, promettono prestazioni senza compromessi, ideali per titoli AAA e applicazioni creative. Non manca la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 dotata di sistema di raffreddamento liquido integrato, cui si affiancano i modelli della serie ROG Strix, ovvero GeForce RTX 5070 Ti e 5070.

ROG Astral LC GeForce RTX 5090

Per il gaming portatile, la serie Strix SCAR 16/18 si distingue grazie ai processori Intel Core Ultra 9 e alle GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, supportati da sistemi di raffreddamento all’avanguardia. Anche i laptop ultrasottili Zephyrus G14/G16 combinano portabilità e potenza con display OLED ad alta risoluzione e una leggerezza straordinaria.

Serie Strix SCAR 16/18

In quest'ultimo caso si parla di un display con frequenza di aggiornamento 3K a 120 Hz per il G14 e 240 Hz per il G 16 e tempo di risposta di 0,2 ms. Vanta, inoltre, copertura del colore DCI-P3 al 100% e supporto NVIDIA G-SYNC. La serie Zephyrus incorpora un sistema di raffreddamento avanzato che comprende ventole Arc Flow di seconda generazione, mentre il G16 beneficia di camere di vapore e il G14 utilizza robuste heat pipe. Con un peso di soli 1,5 kg per il G14 e 1,85 kg per il G16 e uno spessore massimo di 1,59 cm e 1,49 cm, questi portatili ultrasottili eccellono in termini di portabilità. Sono inoltre dotati di illuminazione Slash e sono disponibili nelle eleganti colorazioni Platinum White e Eclipse Gray.

Zephyrus G14/G16

Sul fronte desktop, il ROG G700 offre prestazioni di punta grazie alle GPU NVIDIA RTX 5090, mentre il compatto ROG NUC 15 introduce una nuova era per il gaming ad alta efficienza. A completare la proposta, il monitor Swift OLED PG27UCDM e il router ROG Rapture GT-BE19000AI.

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM

In quest'ultimo caso parliamo di un dispositivo in grado di erogare una rete Wi-Fi 7 e dotato di una NPU integrata. Rapture GT-BE19000AI introduce il nuovo Triple-Level Game Acceleration dotato di ROG AI Game Booster, che calcola in modo intelligente il percorso di instradamento più veloce verso i server di gioco, riduce il ping del 34% e supporta fino a 3.000 titoli di gioco. Inoltre, Adaptive QoS 2.0 consente agli utenti di impostare priorità personalizzate per i diversi flussi di lavoro, come ad esempio l'allocazione dell'80% della larghezza di banda per i giochi e del 20% per lo streaming, garantendo prestazioni ottimali per scenari di rete versatili.

ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI

Per una maggiore stabilità, Rapture GT-BE19000AI vanta un pannello Wireless Insight avanzato, che fornisce agli utenti lo stato di connessione di ciascun dispositivo e preziosi dati sulla scansione RF, come le interferenze a microonde. Incorpora blocchi selettivi intelligenti per eliminare pubblicità e tracker di disturbo, mentre la potente elaborazione NPU sul dispositivo assicura che i dati rimangano locali e sicuri, migliorando la privacy e le prestazioni.

ROG Rapture GT-BE19000AI è progettato per fornire fino a 19.000 Mbps con supporto di canali a, coprire fino a 320 metri quadrati e supportare. Equipaggiato con ben 4 GB di RAM DDR4 e 32 GB di memoria flash eMMC, offre prestazioni doppie rispetto al modello GT-BE19000 standard. Funzionalità avanzate comelo rendono lo strumento ideale per il gioco e la gestione delle reti più complesse.

ASUS ROG Flow Z13

ROG Flow Z13, invece, è un versatile tablet da gioco 2-in-1 che si basa sul nuovo AMD Ryzen AI Max+ 395 con grafica Radeon 8060S, che integra una CPU di classe desktop, una GPU RDNA 3.5 e un'unità NPU dedicata in un unico chip. Con una potenza di calcolo totale di 50 TOPS fornita dall'NPU, il Flow Z13 è anche un PC AI performante, che offre un'esperienza Copilot+. Questo innovativo design basato su chiplet offre prestazioni eccezionali ed efficienza energetica, rendendolo ideale per il compatto form factor del tablet da 13 pollici. Grazie al supporto di Microsoft Copilot e all'architettura di memoria unificata, i giocatori possono contare su alte velocità sia per la CPU che per la GPU.

ROG XG Mobile 2025

Altro prodotto interessante è ROG XG Mobile 2025 grazie alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop e alla connettività Thunderbolt 5. Questa scheda grafica esterna è stata progettata per offrire prestazioni di punta e portabilità eccezionale. Dotata di una camera di vapore ridisegnata e di un'uscita della ventola invertita, la ROG XG Mobile 2025 offre il 54% in più di superficie di raffreddamento rispetto ai design standard delle heatpipe, gestendo efficacemente il calore e mantenendo i livelli di rumore al minimo. Inoltre, i nuovi MOSFET la rendono la GPU esterna più piccola e leggera mai prodotta da ROG, migliorandone la portabilità senza sacrificare le prestazioni. La connettività è in primo piano grazie a un'ampia gamma di opzioni, tra cui HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, due porte USB 3.2 Gen2 Type-A e un lettore di schede SD, tutti accessibili attraverso un'unica connessione Thunderbolt 5.