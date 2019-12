36 proiettori Sony per l'esperienza multimediale delle Nuove Gallerie Leonardo da Vinci

Negli ultimi anni l'esperienza museale si è profondamente modificata. Quei musei vecchio stampo con teche di oggetti e didascalie sono oggi trasformati in esperienze multimediali e maggiormente sensoriali.

Il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ha da tempo sposato questa filosofia, sia puntando sulla multimedialità, sia portando realmente oggetti particolari, il sottomarino Toti e il Lanciatore Vega sono gli esempi più lampanti, per far vivere in modo diretto la tecnologia e la scienza ai visitatori.

Da ieri il museo offre una nuova coinvolgente esperienza: dopo 4 anni di lavori sono state aperte le Nuove Gallerie Leonardo da Vinci, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo. Leonardo pittore, ingegnere, umanista: tutte le incarnazioni del genio di Vinci sono raccolte nelle sale.

Gigantografie dei suoi dipinti, ma anche riproduzioni in scala delle sue famose macchine, oltre che i codici, presenti fisicamente sotto teca, ma sfogliabili liberamente in maniera digitale: questi sono alcuni esempi di quello che i visitatori possono trovare nelle nuove gallerie.

Partner dello sforzo tecnologico per rendere l'esperienza dei visitatori più coinvolgente è stata Sony, coi suoi proiettori alla base dell'esteso allestimento multimediale. Sono ben 36 i proiettori (modelli laser 3LCD Sony VPL-FHZ120L, VPL-FHZ58L, VPL-FHZ66 con luminosità fino a 6100 lumen) installati nelle nuove gallerie, con diverse ottiche per adattarsi al concetto immaginato dall'architetto scenografo franco-svizzero François Confino. Stanze completamente immersive, grandi pareti con ingranaggi e immagini in movimento, ma anche nicchie in cui i personaggi raccontano la vita di Leonardo. Ci è voluto un mix di ottiche a lunga focale, grandangolari ma anche ultra short throw per realizzare l'installazione al completo.

In tutto oltre 170 opere (70 modelli e plastici storici, 33 naturalia, 18 volumi antichi, 17 calchi, 14 affreschi e dipinti, 6 manufatti antichi, 13 facsimili storici) e 39 installazioni multimediali accompagnano per oltre 1300 mq il visitatore alla scoperta di idee, saperi e sogni che caratterizzano il pensiero di Leonardo e del Rinascimento.

La visita alle Nuove Gallerie Leonardo è inclusa nel biglietto d’ingresso del Museo ed è pensata per essere realizzata in modo autonomo.