PC, smartphone e tablet: vendite a meno 14% nel corso del 2020 per la pandemia

Per l'anno 2020 le vendite di dispositivi di produttività personale tra personal computer, tablet e smartphone sono previste in forte calo. Gartner, nella sua più recente analisi, certifica questo indicando un calo previsto del 13,6% nel 2020 rispetto al 2019: la conseguenza è ovviamente legata alla pandemia da CoVid-19 e alle ricadute economiche che questa sta avendo in tutto il mondo.

Si passerà a circa 1,87 miliardi di dispositivi nel complesso, contro un numero di 2,16 venduti nel corso del 2019. La parte del leone continuerà ad essere svolta dagli smartphone, categoria di dispositivi che registrerà però la contrazione più elevata tra tutti con una diminuzione del 14,6% circa: da 1,753 miliardi di pezzi si scenderà infatti a 1,498 nel corso del 2020.

Calo inferiore per il mercato dei PC, che nel complesso registrerà una contrazione del 10,5% passando dai precedenti 406 milioni di pezzi agli stimati 368 milioni del 2020. In questo ambito saranno le proposte ultramobile di segmento premium quelle che registreranno l'impatto negativo meno pronunciato, con una contrazione annuale inferiore al 6%; per i sistemi PC tradizionali il calo sarà di poco più del 12% mentre quelli ultramobile base diminuiranno del 7,4%.

Nel complesso quindi si attende una annata difficile per il mercato dei dispositivi personali nel complesso, con alcune dinamiche ben precise che si concretizzeranno nel corso di questi 12 mesi. In buona tenuta nel complesso il mondo dei PC, riscoperti almeno in parte in questo periodo di pandemia quali dispositivi in grado di incrementare la produttività personale.

Interessante anche la stima legata al mercato degli smartphone 5G, che nel corso del 2020 dovrebbe raggiungere l'11% del totale degli smartphone venduti. Saranno quindi oltre 150 milioni gli smartphone di questo tipo attesi in vendita, un dato interessante anche se alcuni rallentamenti nell'implementazione dei network 5G in alcune regioni mondiali potrebbero frenarne in parte la diffusione.