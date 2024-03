Intel potenzia il programma per portare l'intelligenza artificiale in ogni dove

Intel ha creato due nuove iniziative di intelligenza artificiale all'interno del suo AI PC Acceleration Program: AI PC Developer Program e l'integrazione dei cosiddetti "Independent Hardware Vendors" (IHV) al programma.

Dopo aver stretto partnership con le grandi aziende hardware e software, la casa di Santa Clara punta a espandere il programma affinché tanto gli sviluppatori indipendenti quanto i produttori di hardware più piccoli possano accedere alle capacità dei nuovi AI PC di Intel, ovvero le nuove CPU Core Ultra (Meteor Lake e successive) dotate della nuova NPU (Neural Processing Unit). Intel conta di portare oltre 100 milioni di IA PC sul mercato da qui alla fine del 2025.

"Abbiamo fatto grandi passi avanti con il nostro AI PC Acceleration Program lavorando con l'ecosistema. Oggi, con l'aggiunta dell'AI PC Developer Program, stiamo espandendo la nostra portata per andare oltre i grandi ISV e coinvolgere i player di piccole e medie dimensioni e gli aspiranti sviluppatori", ha affermato Carla Rodriguez, Vicepresidente e Direttore generale di Client Software Ecosystem Enabling. "Il nostro obiettivo è garantire un'esperienza fluida offrendo un'ampia gamma di strumenti, incluso il nuovo kit per sviluppatori pronto per l'intelligenza artificiale", ha aggiunto Rodriguez.

L'AI PC Developer Program dà accesso agli sviluppatori a tool, workflow e framework pronti per l'IA in modo da sfruttare al meglio i processori Core Ultra. Per quanto riguarda i Dev Kit, Intel metterà a disposizione degli interessati un ASUS NUC Pro 14 con processore Core Ultra.

Per quanto riguarda l'aggiunta di produttori hardware indipendenti (IHV) all'AI PC Acceleration Program, si parla di "preparare, ottimizzare e abilitare il loro hardware per gli AI PC di Intel".

I partner qualificati ottengono l'accesso agli Open Labs di Intel, dove ricevono supporto tecnico e di co-ingegneria nelle prime fasi di sviluppo delle loro soluzioni e piattaforme hardware.

"Abbiamo già coinvolto 150 fornitori di hardware in tutto il mondo nel nostro programma AI PC Accelerator", ha affermato Matt King, direttore senior del Client Hardware Ecosystem di Intel. "Siamo entusiasti di ampliare le nostre soluzioni hardware e software per dare slancio al nostro ampio e aperto ecosistema di sviluppatori".

Con la strutturazione dell'IA PC Acceleration Program, Intel vuole quindi creare un florido ecosistema hardware e software che permetta di mettere a frutto le capacità dei processori Core Ultra e quindi restituire a chi acquista un notebook o un PC un'esperienza migliore.

A cosa pensa Intel quando parla di intelligenza artificiale che migliora l'uso dei PC? Oltre ai chatbot e assistenti personali addestrati localmente sui dati degli utenti in modo da diventare "personali", i modelli di intelligenza artificiale e la NPU possono permettere anche una migliore gestione dell'hardware e dei sensori.

Per esempio, la rilevazione del volto e le funzionalità di risparmio energetico nei pannelli consentiranno di impostare refresh rate inferiori quando le applicazioni non necessitano di valori elevati, ma anche spegnere del tutto lo schermo quando l'utente non è al PC, in modo da preservare l'autonomia.

L'IA aiuterà inoltre nelle videoconferenze, dove funzionalità come la sfocatura dello sfondo passeranno dalla CPU alla NPU permettendo di risparmiare fino a 2,5 W. Può non sembrare molto, ma secondo Intel in alcuni casi l'impatto effettivo potrebbe arrivare a un'ora in più di autonomia. L'IA faciliterà molte altre funzionalità, come la trascrizione dell'audio delle riunioni e faciliterà l'editing di audio e video. Inoltre, è già in sviluppo un software di sicurezza con anti-phishing basato sull'intelligenza artificiale.

Infine, gli ingegneri di Intel hanno sviluppato un'applicazione in grado di convertire il linguaggio dei segni in testo, il tutto semplicemente tramite la webcam. Intel conta di portare sul mercato "oltre 300 funzionalità accelerate dell'IA" nel corso del 2024 con i processori Core Ultra lungo 230 progetti realizzati da 12 OEM, ma la sensazione è che siamo solo all'inizio.