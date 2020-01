Fallimento per CHL, tra le prime nell'e-commerce in Italia

Giunge al capolinea l'avventura di CHL, nome che farà riportare alla memoria tanti ricordi a chi è sul web dagli inizi del millennio. Il tribunale di Firenze, segnala il Sole 24 Ore, ha dichiarato il fallimento nominando come giudice delegato Cristian Soscia e curatore fallimentare Vincenzo Pilla.

In anni nei quali Amazon non era ancora diventata la realtà regina del commercio elettronico CHL era tra le aziende italiane pioniere della vendita online, abbinando un modello di business che prevedeva il commercio tradizionale attraverso propri punti vendita affiancato alla vendita online.

Per il prossimo 14 maggio 2020 è stata fissata l'adunata per l'esame dello stato passivo presso il Tribunale di Firenze; in quella sede creditori e terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita potranno esporre le proprie ragioni, previa formulazione di domanda di insinuazione entro 30 giorni dall'adunanza.

Fondata nel 1993 a Firenze, CHL si è inizialmente dedicata alla vendita di componenti legati all'assemblaggio dei PC. In seguito si è spostata, grazie anche al proprio e-commerce, a prodotti legati alla telefonia, all'audio video e al mondo della fotografia. Dal giugno 2000 l'azienda è stata quotata nell'indice FSTE Italia Small Cap della Borsa di Milano; il 5 dicembre 2019 la Consob ha sospeso le azioni CHL in considerazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Siamo ora alla fine di questa storica azienda, capace di creare un modello di vendita online di successo agli inizi del boom dell'e-commerce in Italia ma che nel corso degli anni non è stata capace di mantenere la posizione di mercato inizialmente guadagnata.