TSMC non può produrre a 2 nanometri fuori da Taiwan, almeno al momento

J.W. Kuo, ministro degli affari economici di Taiwan, ha reso noto che TSMC non può produrre semiconduttori con il suo processo più avanzato - oggi i 2 nanometri - negli Stati Uniti, in Europa o altre aree del mondo. Taiwan si rende così indispensabile per i colossi tech, una mossa con possibili risvolti geopolitici.

TSMC sta portando avanti un'espansione produttiva che sta toccando gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone, ma a Taiwan non vogliono perdere il predominio tecnologico sul resto del mondo, un'arma che ha anche un risvolto geopolitico fondamentale a fronte delle mire di conquista cinesi.

Secondo quanto riportato dal Taipei Times, il ministro degli Affari economici di Taiwan, J.W. Kuo, ha svelato che la fonderia non può trasferire i suoi processi produttivi più avanzati al di fuori dei propri confini, in quanto lo vieta un'apposita legge. In buona sostanza, TSMC non potrà produrre a 2 nanometri negli Stati Uniti o in altre aree del mondo finché tale processo rimarrà la sua tecnologia più avanzata e preziosa.

"Dal momento che Taiwan ha delle norme per proteggere le proprie tecnologie, TSMC non può produrre chip a 2 nm all'estero", ha dichiarato Kuo durante una riunione del Comitato economico di Taipei. "Anche se TSMC intende produrre chip a 2 nm [all'estero] in futuro, la sua tecnologia più avanzata rimarrà a Taiwan".

Da una parte Taiwan si assicura continui investimenti da parte dell'azienda nel Paese, con risvolti per economia e occupazione, dall'altra si mantiene fondamentale per tutti i progettisti di chip che necessitano dei processi più avanzati per le loro soluzioni. Apple, NVIDIA e altri potranno quindi produrre alcuni prodotti nelle Fab in Arizona a partire dal prossimo anno, ma non le loro proposte di ultima generazione.

Questa situazione, a sua volta, rappresenta una sorta di "assicurazione" a fronte delle mire di annessione cinesi: se Taiwan continuerà a essere fondamentale per l'economia USA, gli Stati Uniti dovrebbero assicurarle appoggio e protezione da possibili minacce. Certo, non c'è nulla di scritto, e l'elezione di Donald Trump potrebbe portare a un cambio di rotta. C'è chi paventa una sorta di "ricatto": se porti la tecnologia produttiva più avanzata negli USA, allora ti proteggo, altrimenti cavatela da sola.

Trump ha accusato Taiwan di "rubare" l'industria statunitense dei chip e ha suggerito che TSMC potrebbe spostare la sua produzione in patria dopo aver intascato miliardi di dollari di sovvenzioni da Washington nell'ambito del CHIPS Act.

Negli Stati Uniti, TSMC ha promesso di costruire un totale di tre Fab, assicurandosi anche i fondi del CHIPS Act. Il primo stabilimento inizierà a produrre con tecnologia a 4 nm nella prima metà del 2025. Il secondo si concentrerà sui processi a 3 e 2 nanometri, il primo con transistor FinFET e il secondo con transistor GAAFET, a partire dal 2028. La terza fabbrica realizzerà chip con processi a 2 nm o più avanzati entro il 2030.

TSMC conta di iniziare a produrre a Taiwan con i processi a 2 nanometri dal 2025 e, con maggiore varietà e volumi, dal 2026. Poi, nella roadmap, ci sono già i processi più avanzati A16 e A14.