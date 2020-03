Ricordate la multa dell'UE a Intel del 2009? Il caso è ancora aperto

Sono passati più di 10 anni da quando l'Antitrust europeo multò Intel per 1,06 miliardi pratiche anticoncorrenziali illegali e abuso di posizione dominante nel mercato dei processori x86, a danno di AMD. All'alba del 2020 quel capitolo non è ancora del tutto chiuso, con l'azienda statunitense ancora impegnata in sede giudiziaria contro la sanzione. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, martedì si è tenuta un'udienza presso la Corte di giustizia dell'UE in cui l'avvocato di Intel Daniel Beard ha contestato la sanzione, definendo la decisione sbagliata e portando argomentazioni a sostegno della propria tesi.

La questione è così lontana nel tempo e complessa che è necessario fare un riassunto generale. Secondo il provvedimento del 2009, il gigante dei chip statunitense approfittò della sua posizione dominante nel settore tra l'ottobre 2002 e il dicembre 2007 per estromettere dal mercato la concorrente AMD. Intel usò quelle che l'UE definì "strategie anticoncorrenziali", applicando a quattro importanti produttori di PC (Dell, Lenovo, HP e NEC) sconti condizionati all'adozione in larga parte dei propri processori. Intel accordò inoltre dei pagamenti a Media-Saturn (grande distribuzione) condizionati dal fatto che quest'ultima vendesse esclusivamente PC con CPU Intel. Sempre nel 2009, Intel chiusi i contenziosi aperti direttamente con AMD versandole 1,25 miliardi di dollari.

Intel fece ricorso contro la decisione della Commissione rivolgendosi al Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento di tale decisione o una sostanziale riduzione dell'ammenda. Nel 12 giugno 2014 il Tribunale respinse integralmente il ricorso di Intel, ma quest'ultima lo impugnò rivolgendosi alla Corte di giustizia, asserendo che il Tribunale aveva commesso "un errore di diritto" non esaminando gli sconti al centro della vicenda "alla luce di tutte le circostanze della fattispecie".

Esiste infatti un test noto come AEC (as efficient competitor test) che stabilisce la differenza tra una sana condotta o una illegale. Tale test – che prende in considerazione molti parametri legati ai costi - sarebbe stato svolto secondo Intel in modo scorretto e questo avrebbe portato a una valutazione errata da parte della Commissione della capacità degli sconti di praticati di produrre un effetto contrario alla concorrenza.

Riconoscendo l'importanza rivestita dal test AEC nella valutazione, la Corte affermò nel settembre 2017 che il Tribunale era tenuto ad esaminare tutti gli argomenti formulati da Intel in merito a tale test, cosa che non fece. Di conseguenza la Corte annullò la sentenza rinviando nuovamente la causa al Tribunale affinché quest'ultimo potesse valutare, alla luce degli argomenti sostenuti da Intel, la capacità degli sconti al centro della vicenda di limitare la concorrenza.

Si arriva così ai giorni nostri e alla nuova udienza. L'avvocato della Commissione, Nicholas Khan, ha criticato Intel per aver riaperto il caso affermando che era già stato sviscerato in modo esaustivo nel 2014. Di diverso avviso il legale di Intel: "La Commissione ha adottato un approccio sbagliato nella sua decisione o ha svolto un test AEC sbagliato". Non siamo ovviamente giudici né indovini, vedremo come si concluderà tutto l'iter e ve ne daremo conto. Certo fa un po' sorridere vedere come talvolta le cose si trascinino anche in Europa. Tutto il mondo è paese.