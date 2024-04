Pechino intima agli operatori telefonici di dire addio ai chip di Intel e AMD entro il 2027

Non solo i PC e i server legati all'apparato governativo, Pechino avrebbe chiesto ai più grandi operatori telefonici cinesi di sbarazzarsi dei chip di aziende straniere presenti nelle loro infrastrutture di rete entro il 2027. Ne scrive il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei fatti.

La mossa potrebbe impattare sul giro d'affari di Intel e AMD, ma soprattutto testimonia come le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina stiano sempre più spaccando il mondo a livello tecnologico. Dazi e restrizioni da ambo le parti stanno facendo il resto.

Nel 2022 le imprese statali cinesi hanno ricevuto l'ordine di sostituire i software per l'ufficio con prodotti nazionali entro il 2027. Poche settimane fa l'ordine di eliminare gradualmente i chip di Intel e AMD dai PC e dai server governativi.

Adesso, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese ha ordinato agli operatori di telefonia statali di ispezionare le loro reti per verificare la presenza di semiconduttori non cinesi e di fissare tempistiche per la loro sostituzione.

Con realtà come HUAWEI e non solo, gli operatori cinesi non dovrebbero avere grandi problemi a passare alle soluzioni nazionali, specie nel lasso di tempo stabilito. Come sempre, la misura attiene al tema della sicurezza nazionale, a volte foglia di fico per alcune decisioni ma, nel caso delle reti di comunicazione, "scusa" che tiene perfettamente.