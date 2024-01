Intel, Gelsinger: la Cina è indietro 10 anni nella produzione di chip

Secondo il CEO di Intel, la Cina è indietro di 10 anni rispetto al resto del mondo in fatto di tecnologia per produrre semiconduttori avanzati. Pat Gelsinger ritiene che le misure prese da Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi, che impediscono a Pechino di accedere ai macchinari per produrre oltre i 7 nanometri, consentiranno all'Occidente di mantenere il gap attuale anche in futuro.

"Le politiche di esportazione messe in atto di recente - quelle olandesi, statunitensi e giapponesi - hanno messo in un certo senso un tetto nell'intervallo tra i 10 e i 7 nm per l'industria cinese dei semiconduttori", ha affermato Gelsinger durante il World Economic Forum di Davos. "Stiamo concorrendo per andare sotto i 2 nm e poi sotto gli 1,5 nm, e non vediamo alcuna fine a tutto ciò".

Per ora la Cina si è fermata, almeno secondo l'analisi di TechInsights, a un processo nella classe dei 7 nanometri messo a punto da SMIC, che l'ha usato per produrre un SoC (Kirin 9000S) per conto di HUAWEI (Mate 60 Pro). Le misure prese dall'Occidente per frenare la crescita tecnologica cinese impedisce alle aziende locali di accedere a una serie di materiali e macchinari avanzati della filiera tradizionale, di conseguenza Pechino deve creare una filiera domestica, e questo non è qualcosa che si fa dall'oggi al domani.

"Non è che la Cina non continuerà a innovare, ma questo è un settore altamente interconnesso", ha spiegato Gelsinger. "Gli specchi di Zeiss, le apparecchiature di ASML, i prodotti chimici e i materiali resist in Giappone, la creazione di maschere di Intel. Tutto questo insieme penso rappresenti un intervallo di 10 anni, e penso si tratti di un divario che si manterrà nel tempo con le politiche di esportazione messe in atto".

La filiera produttiva dei semiconduttori è molto complessa e affinché tutto funzioni a dovere nessun ingranaggio della catena deve rompersi o incepparsi. Finora la Cina poteva contare su materiali, macchinari e tecnologie occidentali, e questo l'ha portata fino ai tanto decantati 7 nanometri: d'ora in avanti dovrà "fare da sola" e questo complicherà non poco il suo sviluppo tecnologico (sempre che, in qualche modo, non entri in possesso di alcuni macchinari e li copi tramite reverse engineering).

Il tutto avviene in un momento in cui la questione "Taiwan" rimane sullo sfondo: Xi Jinping vuole riportare Taiwan sotto il controllo della Cina entro il 2049. Sull'isola c'è TSMC, il campione dei semiconduttori per conto terzi, un bottino ghiotto per la Cina ma anche un diamante da proteggere dalle mire di Pechino per il resto del mondo.