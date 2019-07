Nuovi iPhone (2019), emergono nuovi interessanti rumor: ecco come saranno i tre modelli

In occasione del suo tipico evento autunnale Apple è solita presentare diversi nuovi dispositivi hardware. Per quest'anno, secondo una serie interminabile di rumor, gli iPhone che debutteranno nel corso dell'evento saranno tre: tutti faranno uso del nuovo chip Apple A13 e continueranno ad utilizzare il connettore proprietario Lightning, e non l'USB Type-C come si supponeva inizialmente sulla base di quanto realizzato nella line-up di iPad Pro.

Le novità vengono confermate da Guilherme Rambo di 9To5Mac, che nel recente passato ha rilasciato indiscrezioni sul mondo Apple rivelatesi affidabili. Il giornalista è venuto a conoscenza di nuovi dettagli attraverso "persone che hanno già visto i dispositivi" e, confrontandoli con gli ultimi report dalle catene di fornitura, è possibile ottenere un'immagine plausibile di quello che Cook e colleghi stanno preparando per il prossimo autunno.

I tre modelli verranno probabilmente chiamati iPhone 11, e sostituiranno nella line-up di Cupertino iPhone XR e i due iPhone XS. Il corrispettivo di iPhone XS è noto internamente come D42, quello della variante Max invece come D43, mentre il successore di iPhone XR viene indicato come N104. Risoluzioni e tecnologie dei display rimarranno invariate: D42 e D43 avranno pannelli OLED Retina, N104 un LCD 2x Liquid Retina.

Apple A13 sarà il responsabile principale di un deciso aumento nella potenza computazionale dei tre nuovi dispositivi, anche se ad oggi non sono disponibili informazioni esatte sul boost nelle performance rispetto ai chip attuali. Apple ha battuto molto nell'ambito delle prestazioni pure con le ultime generazioni di dispositivi mobile, ed è probabile che anche con i nuovi modelli utilizzi lo stesso approccio andando a raggiungere nuove vette.

L'azienda sta anche progettando un nuovo Taptic Engine, noto oggi come Leap Haptics. Non sappiamo altro, purtroppo, se non che potrebbe sostituire la tecnologia 3D Touch che consente più livelli di interazione sulla base della forza esercitata dall'utente. Fra le migliorie in ambito fotografico avremo, fra le feature confermate, la possibilità di realizzare video slow-motion anche con la fotocamera frontale ad un frame rate di 120fps.

In precedenza, inoltre, Bloomberg aveva previsto l'introduzione di un modulo con campo visivo ultra-grandangolare, mentre le tre fotocamere posteriori potrebbero essere utilizzate assieme attraverso l'opzione Smart Frame, che consentirebbe di utilizzare tutti i dati raccolti dai sensori per perfezionare l'inquadratura in post-produzione. I dati in esubero raccolti, precisa il 9To5Mac, verranno in seguito cancellati per rispettare la privacy degli utenti.