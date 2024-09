iOS deve funzionare meglio con smartwatch e accessori di terze parti: l'UE incalza Apple

La Commissione europea ha appena avviato due nuove procedure per obbligare Apple a migliorare l'integrazione di dispositivi non proprietari con iOS, nell'ambito del Digital Markets Act. L'azienda di Cupertino dovrà adeguarsi alle specifiche che verranno delineate nei prossimi sei mesi o rischierà sanzioni.

La Commissione europea ha ufficialmente avviato due procedure che potrebbero rivoluzionare ancor di più l'ecosistema Apple, costringendo il colosso tecnologico a rendere iOS più aperto e compatibile con accessori di terze parti. L'annuncio, giunto oggi, si inserisce nel quadro del Digital Markets Act (DMA), la normativa dell'UE attraverso cui Apple ha già introdotto diverse novità nelle sue piattaforme mobile, considerate "gatekeeper".

Al centro dell'attenzione c'è l'interoperabilità di iPhone e iPad con dispositivi come smartwatch, cuffie e visori VR prodotti da altre aziende. La Commissione ha dichiarato che definirà nei prossimi mesi le modalità con cui Apple dovrà garantire il supporto a funzionalità come notifiche e accoppiamento dei dispositivi per prodotti non appartenenti al suo ecosistema.

L'UE incalza ancora Apple: chiede maggiore apertura verso gli accessori di terze parti

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva dell'UE per la politica di concorrenza, ha sottolineato l'unicità di questa procedura, evidenziando come sia la prima volta che vengono avviate "procedure di specifica" nel contesto del DMA. L'obiettivo dichiarato è quello di instaurare un "dialogo costruttivo" con Apple per guidarla verso il pieno rispetto degli obblighi di interoperabilità. Le regole precise verranno delineate nei prossimi sei mesi, periodo durante il quale la Commissione dettaglierà le proprie aspettative riguardo all'integrazione di dispositivi di terze parti nell'ecosistema della Mela.

La nuova mossa della Commissione rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alla formulazione iniziale del DMA, che aveva lasciato intenzionalmente vaghi i requisiti per le piattaforme "gatekeeper", categoria in cui rientrano iOS e iPadOS. L'iniziativa potrebbe accelerare un processo che Apple sembrava aver già timidamente avviato visto che con il nuovo iOS 18, ad esempio, l'azienda aveva annunciato il supporto per una configurazione semplificata degli accessori di terze parti compatibili, simile a quella offerta per AirPods.

Tuttavia, le implicazioni della decisione europea vanno oltre. Apple si trova ora di fronte a una scadenza precisa: entro sei mesi dovrà confrontarsi con specifiche dettagliate su come implementare l'interoperabilità richiesta. In caso di mancato adeguamento, l'azienda rischia di incorrere in sanzioni e misure correttive. Va ricordato che questa non è l'unica battaglia che Apple sta combattendo sul fronte europeo: l'azienda è già sotto indagine per presunte violazioni del DMA relative all'App Store e ha recentemente ricevuto una multa di 1,8 miliardi di dollari in un caso separato riguardante le pratiche anti-concorrenziali nel mercato dello streaming musicale.

La decisione dell'UE potrebbe avere ripercussioni globali, spingendo Apple a riconsiderare la sua strategia di integrazione verticale anche nel resto del mondo. Gli utenti potrebbero beneficiare di una maggiore libertà di scelta, mentre i produttori di accessori vedrebbero aprirsi nuove opportunità di mercato.