Apple MacBook Pro 13: è lui il primo Pro con processore M1 ''fatto in casa''. Prezzi e specifiche

Apple annuncia il suo primo laptop MacBook Pro da 13 pollici che verrà consegnato agli utenti con il nuovo processore progettato a Cupertino nei laboratori di Apple Park e presentato all'evento "One More Thing", inaugurando una nuova era per i computer Mac. Non è solo un nuovo Apple MacBook Pro basato su chipset ARM, è una vera rivoluzione per Apple sta specificamente realizzando un prodotto che si rivolgerà anche e soprattutto ad un pubblico di professionisti creativi come anche quelli tecnici.

MacBook Pro 13: ecco come è fatto il nuovo laptop con il chip M1

Il nuovo MacBook Pro è disponibile in una sola dimensione da 13 pollici e partirà da un prezzo di 1.479€ nella versione con 256GB di memoria di archiviazione SSD. Come detto il protagonista sarà il nuovo processore M1 di Apple, che secondo la società presenta il "core CPU più veloce del mondo" ma anche la grafica integrata più veloce e grandi vantaggi in termini di potenza e prestazioni rispetto ai chip Intel che aveva utilizzato in precedenza. Il nuovo MacBook Pro verrà lanciato con macOS 11 Big Sur, che Apple afferma sia stato progettato per funzionare alla perfezione sul nuovo hardware.

Per le prestazioni del nuovo MacBook Pro da 13 pollici, Apple, dichiara di essere di fronte ad un prodotto 2,8 volte più veloce, con una grafica che è addirittura fino a cinque volte più veloce rispetto alla generazione precedente. E a differenza del nuovo MacBook Air, presenta qui un sistema di ventole di raffreddamento attivo. C'è ancora l'ormai conosciuta Touch Bar, insieme a due porte Thunderbolt 4 (situate sul lato sinistro del laptop).

Apple MacBook Pro: autonomia fino a 20 ore!

Se parliamo di prestazioni però non possiamo non parlare che della batteria e dell'autonomia. Soprattutto in questo caso visto che l'azienda ha creato il nuovo MacBook Pro con chip M1 per renderlo fortemente efficiente da questo punto di vista. Il salto prestazionale, a detta di Apple, è impressionante visto che con MacBook Pro gli utenti potranno raggiungere fino a 17 ore di navigazione su Web e addirittura fino a 20 ore di riproduzione video. Apple afferma uno step di 10 ore in più rispetto a prima e chiaramente una durata della batteria più lunga mai offerta su di un Mac.

È un grande balzo in avanti, non solo per i chip interni di Apple, ma per i laptop basati su ARM in generale visto che la concorrenza come Lenovo Flex 5G, Samsung Galaxy Book S o Surface Pro X non raggiungono queste cifre. Nessuno ha realizzato un laptop basato su ARM che promette le prestazioni sostenute da Apple con questi nuovi MacBook Pro. E vedremo se le prove sul campo confermeranno proprio questo.

Apple ha già mostrato come applicazioni quali Microsoft Office e Adobe Photoshop e Lightroom in esecuzione su chip Apple mostrino prestazioni di rilievo. Ci vorrà chiaramente del tempo per implementarli: Lightroom non sarà disponibile il mese prossimo e altre app chiave, come Photoshop, non verranno lanciate fino al 2021. Naturalmente chi vorrà provare un MacBook Pro per il proprio lavoro potrà contare su app di livello ''made in Cupertino'' come Final Cut Pro o Logic che sono già state completamente trasformate per funzionare su Mac e il suo chip M1.

Il rilascio di oggi segna un cambiamento considerevole, che porterà gli stessi chip pensati e progettati per iPhone e iPad, sui computer macOS con le dovute modifiche. E il fatto che l'azienda si senta abbastanza sicura nel fare questo passaggio addirittura già con un MacBook Air, un MacBook Pro e un Mac Mini, la dice lunga sul fatto che queste macchine sia state testati a dovere anche a livello professionale e pronte per il vero professionista. Certo ci sarà davvero tanto lavoro da fare ancora e abbiamo visto anche alcuni errori in passato fatti da Apple nella valutazione errata delle esigenze dei dispositivi professionali, Mac Pro 2015 in primis. Ma è possibile che in questo Apple abbia imparato dai suoi errori e che il nuovo MacBook Pro possa ribaltare e far dimenticare proprio quell'episodio.

Apple MacBook Pro 13: ecco i prezzi e la disponibilità

I nuovi MacBook Pro da 13 pollici arrivano in una doppia versione che vede solo una differenza puramente di memoria. In quesrto caso ci sarà un MacBook Pro da 13 pollici con 8GB di RAM e SSD da 256GB ed una seconda versione in cui avremo sempre 8GB di RAM ma 512GB di storage interno. Ecco i prezzi dei nuovi MacBook Pro 13: