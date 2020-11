M1: è ufficiale il primo SoC Apple Silicon per i sistemi Mac

"One more thing...": Apple sceglie questa iconica espressione come titolo dell'evento di presentazione di quest'oggi. E' un'espressione che Steve Jobs amava usare alla fine dei suoi keynote, per togliere il velo al prodotto più interessante, innovativo o rivoluzionario. Utilizzare quest'espressione per titolare un evento è indizio di qualcosa di particolarmente grosso.

Ed ecco che, dopo aver annunciato in anteprima alla scorsa WWDC i processori Apple Silicon, la Mela ne ufficializza oggi l'introduzione, presentando il primo membro della famiglia dei processori ARM per uso notebook/desktop sviluppato internamente: benvenuto M1.

Ecco il primo SoC Apple Silicon: arriva M1

Il primo passo di Apple nel mondo dei processori per computer è una soluzione la cui priorità è elevare verso nuovi punti di riferimento il bilanciamento tra consumi e prestazioni. Apple ha costruito questo processore sulla base dell'esperienza accumulata nel corso degli anni con la progettazione e lo sviluppo dei SoC per iPhone ed iPad. E anche M1 è un SoC - System on Chip - che incorpora in un solo chip tutte le più importanti funzionalità.

M1 è realizzato con processo produttivo a 5 nanometri, che permettono di condensare gino a 16 miliardi di transistor sul chip. Il SoC è composto da una CPU a 8 core, 4 dei quali ad elevate prestazioni e 4 ad elevata efficienza (similmente a quanto accade su iPhone e iPad). Il SoC è inoltre caratterizzato da un'architettura memoria unificata. La Mela non indica le frequenze operative del suo SoC.

Apple sottolinea come il SoC M1 sia stato costruito mettendo al primo posto il concetto di performance per watt: per quanto riguarda il bilanciamento tra prestazioni e consumi Apple fornisce, com'e solita fare, indicazioni generiche, che vanno prese per quel che sono: la Mela afferma che i 4 core ad alta efficienza sono in grado di esprimere una capacità di calcolo pari a quella delle cpu Intel Core i3 dual-core attualmente usate su MacBook Air. In generale M1 è capace, sia lato CPU, sia lato GPU, con consumi di 10W di erogare il doppio delle prestazioni, mentre le prestazioni di picco permettono di consumare un quarto di energia in meno: il confronto è con un generico "latest PC laptop chip" con grafica integrata, ma non è dato sapere quale sia il processore preso a riferimento.

Molto di tutto ciò è reso possibile grazie alla profonda integrazione tra il chip M1 e il nuovo sistema operativo Mac Os Big Sur, che è stato ottimizzato specificatamente per sfruttare al meglio il nuovo processore. Questo permette, almeno secondo le dichiarazioni di Apple, di avere un sistema estremamente reattivo, che si riprende immediatamente dallo sleep e capace di mantenere sempre il più adeguato bilanciamento tra consumi e prestazioni grazie al lavoro sinergico di SoC e sistema operativo. La Mela afferma, prevedibilmente, di aver ottimizzato M1 specificatamente sui carichi di lavoro delle sue applicazioni, e indica - anche qui da considerare in maniera generica e indicativa - prestazioni fino a 6 volte superiori per Final Cut Pro e la capacità di utilizzare fino a tre volte il numero di plugin su Logic Pro.

Per quanto riguarda le applicazioni terze in questa fase di transizione, che Apple promette sarà completata nel giro di due anni, avremo le Universal App, l'ambiente Rosetta 2 e la possibilità di usare anche le app originariamente pensate per iOS.

Le Universal App contengono il codice sia per l'esecuzione sui nuovi Apple Silicon basati su ARM, sia per i processori Intel. L'ambiente Rosetta 2 - una sorta di emulatore - sarà invece usato per "tradurre" in tempo reale le applicazioni non ancora aggiornate così che possano operare anche sui sistemi con Apple Silicon.

Il nuovo SoC Apple M1 - di cui si saprà molto di più nei prossimi giorni e settimane, in quanto le informazioni divulgate da Apple sono abbastanza generiche - è stato usato per tre nuovi sistemi: MacBook Air, Mac Mini e MacBook Pro.