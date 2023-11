Erazer Major X20: portatile gaming con GeForce RTX 4070

Erazer è il marchio di Medion riservato alle soluzioni gaming con le maggiori prestazioni e dotate delle specifiche più avanzate. Parliamo di una multinazionale tedesca, di proprietà del Gruppo Lenovo, che si sta rapidamente affermando come player di rilievo nell'elettronica di consumo, soprattutto nel comparto notebook. Medion è conosciuta soprattutto per i suoi portatili economici: non brillano certamente per qualità, ma è possibile acquistarli a prezzi molto convenienti.

Con Erazer è diverso, visto che con questo brand l'azienda vuole competere ai massimi livelli, fornendo specifiche al top. Vuole differenziare il brand Erazer al punto che d'ora in avanti non contemplerà più il nome Medion, quindi Medion Erazer, ma sarà solo Erazer. Nel catalogo di quest'ultima troviamo configurazioni di massimo livello come Beast X40 con GeForce RTX 4090 (costa € 4699), ma per il nostro test ci "accontentiamo" di un più abbordabile Major X20 con processore Intel Core i9, dal prezzo di € 2499.

Parliamo di un portatile con processore Intel Core i9-13900HX dove con HX Intel indica quelle che possiamo considerare come CPU desktop integrate in un notebook. Questo processore ha un TDP di 55 W e velocità di clock che vanno da 2,20 a 5,40 GHz a seconda dei carichi di lavoro. Parliamo di un 24 core/32 thread, divisi in 8 core ad alte prestazioni (P-Core) e 16 core ad alta efficienza energetica (E-Core). Questi core sono accompagnati da una scheda grafica integrata a 32 core, mentre il consumo energetico rimane lo stesso. Ciò implica un consumo di 55 W alle frequenze di base, e fino a 157 W alla massima potenza. La cache del processore è di 36 MB.

Il punto forte di questa offerta è legato alla sua GPU; ovvero una NVIDIA GeForce RTX 4070 in versione Laptop con 8GBGDDR6 di VRAM e TGP di 140 W. Il tutto accompagnato da 32 GB di memoria DDR5 con frequenza di 5600 MHz e un SSD da 1 TB corrispondente alla specifica PCIe Gen4x4 (M.2). Il raffreddamento sia per la GPU che per la CPU è a metallo liquido. Un setup di tutto rispetto, che non ha nulla di invidiare a quello dei brand più blasonati, ma non è tutto.

Il display, infatti, è a risoluzione QHD+ 2.560 x 1.600 pixel con diagonale da 40,6 cm/16,0" e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Ha una cornice ultra sottile e vanta, secondo i dati di targa, una copertura dello spazio colore sRGB pari al 100%. Il display è inoltre dotato del supporto NVIDIA G-Sync, il che permette di giocare senza compromissioni in termini di tearing e stuttering in qualsiasi circostanza.

Molto interessante risulta essere anche la tastiera CherryMX Ultra Low Profile, con illuminazione RGB perkey e switch meccanici che restituiscono un feedback preciso al tocco, ideale per il gaming. Il loro profilo molto basso, inoltre, li rende ideali anche per la digitazione rapida. A questo si accompagna un sistema audio basato su due altoparlanti capaci di riprodurre audio ad alta definizione e certificato Nahimic by Steelseries.

Il portatile vanta anche tecnologia Wireless LAN secondo lo standard AX, ovvero è compatibile con le reti WI-Fi 6 attraverso il chip Intel AX211 incluso. Allo stesso tempo supporta le connessioni Bluetooth 5.1 per quelle periferiche che le richiedessero, ed equipaggia una webcam ibrida FHD+IR e microfono con supporto per Windows Hello.

Ottima anche la dotazione di interfacce di connessione. Abbiamo due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e una USB 3.2 Gen 2 Type-A, insieme alla porta Thunderbolt 4 Type-C e a una HDMI 2.1. Per chi volesse connettere il portatile alla rete cablata c'è anche una porta LAN RJ45 che garantisce una velocità di throughput massima di 2,5 Gbps. Abbiamo anche un blocco Kensington e il lettore di schede di memoria Micro SD Full Size (supporta anche Micro SDHC e Micro SDXC). E, ancora, una porta combo audio con uscita audio e ingresso microfono e l'ingresso microfono dedicato CC.

Il portatile pesa 2,24 Kg e le sue dimensioni sono: 35,7 x 3,0 x 26,9 cm. Si è rivelata una macchina facilmente trasportabile, piuttosto piacevole esteticamente, anche se molto semplice, e non eccessivamente rumorosa, neanche ad alto carico. Secondo i nostri test, infatti, la rumorosità a pieno carico è risultata essere di 54,5dB. Certo, portatili gaming con GPU di questo tipo richiedono le cuffie per poter godere in maniera immersiva e senza disturbi dell'audio di gioco, ma in idle il portatile si presenta tutt'altro che fastidioso.

Ricca anche la dotazione software, con Windows 11 Home pre-installato e Microsoft 365 presente in versione gratuita di 30 giorni per i nuovi clienti. Troviamo una versione di prova gratuita preinstallata anche per McAfee LiveSafe, ancora una volta di 30 giorni. E, molto interessante per i giocatori, 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate, il famoso abbonamento di casa Microsoft che consente accesso illimitato a più di 100 giochi per console, PC e dispositivi abilitati per il cloud, oltre a un abbonamento Xbox Live Gold.

Una volta rimosso il guscio posteriore abbiamo notato la presenza di una batteria da 62,32 Wh e il sistema di raffreddamento a doppia ventola, che gestisce il calore generato da processore, scheda video NVIDIA GeFoce RTX 4070 e circuiteria di alimentazione. Come per altri portatili con specifiche simili, inoltre, vi è slot per poter installare un secondo SSD M.2.

Il sistema di hardware monitoring evidenzia un buon bilanciamento tra le modalità di funzionamento a disposizione con il portatile Erazer Major X20. Con quella che abilita le massime prestazioni la CPU Intel Core i9-13900HX supera i 5 GHz di frequenza di clock, come da dati di targa, pur comportando un aumento delle temperature non indifferente.

Il comportamento della GPU dal punto di vista della frequenza di clock rimane invariato fra i preset di funzionamento a disposizione, con poche ripercussioni in termini di temperature. Per quanto riguarda la potenza, abbiamo notato alcuni picchi con dato superiore ai 90 Watt per poter abilitare una frequenza di clock stabilmente oltre i 2,3GHz durante l'esecuzione di una applicazione 3D.

Il calore generato da CPU, GPU e componentistica interna è ben distribuito, stando all'analisi termica realizzata con il sistema FLIR. I punti di maggiore calore sono quelli in corrispondenza della CPU e del sistema di raffreddamento, come prevedibile, ma si tratta di temperature tutto sommato moderate, soprattutto sul frontale, che non rendono impossibile la digitazione anche nelle circostanze di gioco più intense.

Come abbiamo visto, la CPU Intel Core i9-13900HX ha un TDP di 55 Watt con impostazioni di default, valore che si può spingere come massimo sino a 157 Watt quando le condizioni di alimentazione e dissipazione termica lo permettono oppure scendere a 35 Watt così da privilegiare la silenziosità di funzionamento. Si rivela la compagna ideale della GeForce RTX 4070, mentre i 32 GB di RAM sono indispensabili per poter gestire varie applicazioni contemporaneamente e quelle più onerose in termini di memoria, come nel caso del video processing.

I rilevamenti prestazionali sulla CPU confermano come Erazer Major X20 sia un portatile configurato in modo tale da far girare bene soprattutto i videogiochi. La CPU, con la sua alta frequenza di funzionamento, supporta molto bene la GeForce RTX 4070 inserita in questo portatile, per poter processare le immagini alla risoluzione dello schermo equipaggiato. Risultano pertanto ottimi questi risultati prestazionali, con i soli PC Mark e 3D Mark che restituiscono un risultato leggermente inferiore alle attese.

Secondo i nostri test, l'unità SSD da 1 TB inserita nel portatile tocca una velocità di lettura sequenziale dei dati superiore ai 7GB/s. Meno lusinghiero, invece, il dato relativo alla velocità di scrittura sequenziale, che non arriva ai 4GB/s. Ricordiamo, tuttavia, che Erazer ha previsto un secondo slot per l'installazione di un SSD supplementare, permettendo all'utente di modificare prestazioni e capacità di memorizzazione se ne sentisse l'esigenza.

Non solo le prestazioni con i giochi si rivelano ottime, ma Erazer Major X20 è quasi sempre superiore agli altri portatili con GeForce RTX 4070 da noi testati. Come vedete, i test sono stati realizzati a diverse impostazioni di dettaglio qualitativo in modo da evidenziare la perdita di performance velocistiche all'aumentare della qualità della grafica.

Test Netflix Navigazione web

La batteria integrata da Erazer Major X20 ha una capacità di poco più di 62Wh, una capienza sufficiente per garantire qualche ora di gioco e per l'uso consueto del portatile su base quotidiana. Al tempo stesso, Erazer avrebbe potuto pensare a una soluzione con maggiore capacità, come si evince dal dato sull'autonomia non lusinghiero come quelli di portatili con caratteristiche e specifiche analoghe.

Le prestazioni di lettura e scrittura dati con periferiche USB Type-A e Type-C non sono particolarmente soddisfacenti, ma non così basse da risultare invalidanti. Una migliore prospettiva la abbiamo sul fronte della connessione Wi-Fi, grazie al supporto Wi-Fi 6 proprio del portatile Erazer.

Bilanciamento RGB Erazer Major X20 - Out of the box Curva di Gamma SDR Erazer Major X20 - Out of the box . Luminanza misurata . Gamma standard 2.2 Rapporto di contrasto: 1,261 : 1 Spazio Colore CIE 1931 - Coordinate cromatiche Yxy Erazer Major X20 - Out of the box . Gamut misurato Copertura Rapporto . REC BT.709 98.41% 103.58% . DCI P3 D65 76.27% 76.36% . Adobe RGB 75.73% 76.78% . BT.2020 54.78% 54.78% DeltaE - Macbeth Color Checker Erazer Major X20 - Out of the box

Erazer Major X20 fa uso di un pannello IPS da 16 pollici, la cui risoluzione nativa di 2560x1600 pixel restituisce una definizione di 189 pixel per pollice. Si tratta di un pannello di discreta fattura, che ben si adatta agli impeghi gaming e agli usi più comuni. L'equilibrio della scala di grigi mostra qualche piccola deviazione rispetto alla neutralità, ma in misura tale da non avere effetti chiaramente percepibili ad occhio nudo. Buona la progressione tonale che rispetta in maniera abbastanza precisa l'andamento canonico, e interessante il rapporto di contrasto nativo di 1260:1 a fronte di una luminanza massima di 395 candele su metro quadro. Sul fronte cromatico si apprezza una valida copertura dello spazio colore sRGB / REC BT.709 e una precisione dei colori piuttosto buona, senza svarioni di sorta. In sintesi, seppur non si possa parlare di un pannello votato ad attività creative professionali che coinvolgano foto e video e dove sono necessari ampi gamut di colore, lo strumento risulta assolutamente idoneo per per attività di grafica e di produzione professionale e gaming.

Conclusioni

Dopo aver portato a termine la nostra consueta suite di test, possiamo concludere che Erazer Major X20 è certamente un buon portatile, onesto nelle linee e nelle prestazioni considerando che usa un processore Intel Core i9-13900HX 24 core/32 thread e una GeForce RTX 4070, ideale tanto con applicazioni videoludiche come con quei programmi di produttività personale e di creazione che sfruttano accanto al processore anche la scheda video per le elaborazioni richieste.

I 32 GB di RAM sono molto importanti per poter gestire il portatile in maniera fluida e vantaggiosa, considerando che si tratta di un dispositivo pensato sia per il gaming spinto a una buona risoluzione ma adatto anche ad applicazioni professionali, di video editing e altro. Buoni anche i dati sulla velocità dell'unità SSD e delle opzioni di connessione, anche se non impeccabili.

Soprattutto il dato sulla velocità di scrittura sequenziale dell'SSD sarebbe potuto essere migliore, mentre l'autonomia della batteria di questo portatile non è eccezionale. Naturalmente, si tratta di una macchina che va usata in gaming mentre è connessa alla rete di alimentazione, anche perché questa batteria deve fornire energia necessaria per specifiche di altissimo livello, oltre che un display sicuramente molto esoso.

Che, come abbiamo visto, restituisce risultati colorimetrici discreti, confermando che è stato ideato soprattutto per il gaming, dove la maggiore resa cromatica possibile non è il dato più richiesto. Per i giocatori è più interessante l'ampia risoluzione di 2560x1600 pixel e la frequenza di aggiornamento di 240 Hz, l'ideale per i giochi più frenetici, così come il supporto a NVIDIA G-SYNC per immagini senza compromessi di tearing e di stuttering.

Ottima la tastiera, basata su tecnologia Cherry MX. Si tratta di una tastiera meccanica che restituisce un feedback molto particolare, sufficientemente reattiva per i giochi che richiedono il massimo tempismo ma, al tempo stesso, ottimo anche per la digitazione, grazie al basso profilo.

Con il suo prezzo di € 2499, infine, Erazer Major X20 non è il portatile con Intel Core i9-13900HX e GeForce RTX 4070 più economico, anche se potrebbe diventare più interessante nei periodi in cui è messo in vendita con qualche offerta mirata.