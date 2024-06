FlexiSpot E7B-PRO: una scrivania motorizzata per migliorare la postura

Con giornate lavorative sempre più lunghe, a cui spesso seguono alcune ore di intrattenimento, l'altezza della scrivania su cui poggia il computer assume un ruolo determinante. Non solo la sedia o il mouse devono disporre di un'ergonomia adatta per mantenere l'utente nella posizione più salutare possibile, ma sono appunto molto importanti anche la conformazione e l'altezza della scrivania, come risulterà evidente con una semplice prova. Per questi motivi, una scrivania regolabile in altezza potrebbe fare la differenza.

Se si è alla ricerca di un prodotto del genere, le soluzioni di FlexiSpot potrebbero rappresentare la risposta adeguata. FlexiSpot è un'azienda nota per la produzione di arredi ergonomici e attrezzature per l'ufficio, con un'enfasi proprio sulle scrivanie regolabili in altezza tramite dei motori elettrici. Tra le altre cose, scrivanie di questo tipo permettono agli utenti di passare facilmente dalla posizione seduta a quella in piedi, migliorando l'ergonomia e la salute.

Oltre alla possibilità di regolare l'altezza della scrivania, l'altro "mantra" in casa Flexispot è quello della modularità. Tutti i suoi prodotti sono pensati per potersi adattare tra di loro, ma anche con elementi forniti da altri marchi. È per questo che, ad esempio, potrete scegliere un piano e abbinarvi un paio di gambe che vi aggradano particolarmente, determinando le caratteristiche dell'uno e delle altre, oltre ai colori.

Per migliorare ulteriormente l'ergonomia della postazione di lavoro, inoltre, FlexiSpot offre supporti per monitor che possono essere regolati in altezza e angolazione. Ma anche tappetini antifatica, sedie ergonomiche, portacavi e altre soluzioni per il cable management, cassetti da apporre sotto la scrivania, prese, hub USB, vassoi per la tastiera, pannelli portaoggetti, schedari, lampade, sgabelli e altro ancora. In altri termini, il punto è consentire all'utente di avere la scrivania che proprio desidera, perfettamente adatta al suo fisico e alle sue abitudini.

Inoltre, FlexiSpot è nota per l'alta qualità dei materiali utilizzati nei suoi prodotti, garantendo durabilità e affidabilità. Tutti i prodotti sono progettati per migliorare l'ergonomia del posto di lavoro, riducendo i rischi legati alla postura scorretta e al lavoro sedentario.

Abbiamo potuto sperimentare tutto questo provando FlexiSpot E7B-PRO, una combinazione di piano e di gambe mandataci proprio dall'azienda per iniziare a toccare con mano i propri prodotti. Ciascuna parte è giunta in redazione in un collo separato, con pesi non trascurabili soprattutto per quanto riguarda le gambe. In questo caso l'imballaggio ha un peso di circa 40 Kg (ricordiamo che le gambe sono motorizzate), mentre per il piano il collo ha un peso che sfiora i 20 Kg.

Il montaggio, considerando la particolarità e la robustezza del prodotto, è tutto sommato agevole. Lo abbiamo realizzato in due persone (una molto esperta in operazioni di questo tipo e l'altra alle prime armi) in circa un'ora. Con un esemplificativo manuale delle istruzioni, infatti, non è possibile sbagliare e tutto va al posto giusto senza una grossa fatica.

Questo considerando, appunto, che FlexiSpot punta con questa soluzione alla solidità e alla robustezza, oltre che alla durata nel tempo. L'altezza massima a cui può giungere il piano è di 129 centimetri e quella minima di 63, mentre la larghezza del piano è di circa 2 metri. La capacità di carico si spinge fino a 160kg, mentre ciascuna gamba ha un proprio motore.

Il motore elettrico sbalordisce per la fluidità con cui riesce a far muovere il piano. Tramite la comoda tastiera con pulsanti a sfioro è possibile regolare con grande precisione l'altezza della scrivania e il motore, appunto, eseguirà il lavoro in maniera sorprendentemente fluida e precisa. Il rumore non è completamente annullato, ma è basso, non superando i 50 dB, il che permette di eseguire le regolazioni anche in affollati ambienti di lavoro senza disturbare gli altri. La velocità di spostamento di 40mm/s.

La tastiera permette di effettuare altre regolazioni: ad esempio associare fino a quattro livelli di altezza ai pulsanti di selezione rapida. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, infatti, basterà premere su "M" e poi su uno dei quattro tasti di selezione rapida per memorizzare l'impostazione. Due di questi pulsanti, inoltre, rappresentano la posizione da seduti e da alzati, che con ogni probabilità sono i due livelli maggiormente utilizzati con una soluzione del genere.

Tenere premuto il tasto "M" per 5 secondi, invece, permette di bloccare la scrivania a una data altezza: un espediente pensato soprattutto per i più piccoli, in modo da evitare cambiamenti in altezza indesiderati. Inoltre, FlexiSpot E7B-PRO gode di un sistema di anti-collisione che blocca il motore nel caso il piano incontri un qualche tipo di ostacolo. Naturalmente, questa soluzione è pensata per evitare che il motore continui a girare, con il rischio di rotture, quando il piano non può più andare oltre. L'utente può anche regolare il livello di sensibilità del sistema di anti-collisione: al più basso basta una lieve pressione delle braccia per bloccare il meccanismo, mentre al livello più alto la scrivania continuerà ad alzarsi o ad abbassarsi anche in caso di significativa resistenza.

Grazie a queste accortezze, FlexiSpot E7B-PRO rischia di diventare un accessorio imprescindibile al lavoro e anche per l'intrattenimento. Dopo averla usata per un po' è, infatti, molto difficile tornare indietro, perché emerge un forte fattore di scomodità che la soluzione FlexiSpot riesce quasi del tutto a eliminare. Abbiamo solo riscontrato un certo livello di instabilità agendo in maniera disordinata sul piano, determinato dalla presenza di sole due gambe (quattro gambe motorizzate avrebbero alzato i già importanti costi) e dal fatto che il baricentro della scrivania cambi in maniera così importante in funzione di come viene regolata l'altezza.

FlexiSpot ha pensato anche all'estetica. Il design completamente opaco rende tutto lo spazio più pulito e confortevole, mentre varie accortezze riescono a fare in modo che il cable management sia pratico. Un alloggiamento magnetico con il logo FlexiSpot si installa rapidamente e nasconde al centro tutti i cavi, mentre la fessura per la gestione dei cavi sotto la scrivania è fornita a corredo con le gambe.

Tutto questo, come dicevamo, è oltretutto personalizzabile. FleixSpot offre diverse scelte di colori, dimensioni e materiali per i piani scrivania, in modo da abbinarsi alla struttura della propria scrivania. La maggior parte dei piani scrivania di FleixSpot è realizzata con materiali ecologici (FSC), come il bamboo e il MDF, e molti presentano angoli arrotondati per garantire la sicurezza.

I prezzi non sono contenuti: ciò che ci ha inviato in ufficio FlexiSpot, infatti, ha un costo complessivo di 709,98€, di cui 599€ per il telaio e i rimanenti 110€ per il piano. Si può spendere molto di più aggiungendo i vari accessori che prima abbiamo passato in rassegna, ma per questo vi rimandiamo al sito di FlexiSpot.