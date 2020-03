Elgato Key Light Air: illuminazione professionale per i giocatori, e non solo

[HWUVIDEO="2900"]Elgato Key Light Air: recensione[/HWUVIDEO]

Pensato specificamente per chi fa live streaming e per chi ama Twitch, Key Light Air è fondamentalmente un illuminatore. Con la capacità di essere completamente dimmerabile, riesce a fornire l'illuminazione desiderata per l'ambiente che circonda il giocatore. Key Light Air, d'altra parte, può essere usato anche come lampada, con la possibilità di regolare la temperatura colore della luce. Il dispositivo, quindi, restituirà una luce particolarmente calda, nel caso si prediliga un ambiente rilassante, o fredda o neutra. E si può regolare anche l'intensità della luce.

Come tutti i dispositivi Elgato, la parola d'ordine è facilità d'utilizzo. Non solo Key Light Air si installa in pochissimi minuti e in maniera agevole, ma si può controllare anche attraverso l'app installata sullo smartphone o dal PC. È in grado, infatti, di collegarsi alla rete Wi-Fi, il che permette di avere un controllo diretto e decisamente immediato. Anche perché l'app è semplicissima, con la possibilità di regolare da remoto la temperatura colore e l'intensità della luce, il tutto in tempo reale.

Chi fa streaming può cambiare durante le dirette le condizioni di illuminazione e può interfacciarsi con l'illuminatore anche mentre sta giocando, per esempio attraverso Stream Deck. Ancora una volta, i giocatori che fanno live streaming conoscono molto bene questo dispositivo. Stream Deck è un dispositivo che si compone di 15 pulsanti personalizzabili sia per l'icona da visualizzare sia per quanto riguarda la funzionalità associata. Gli streamer lo usano per visualizzare certe grafiche durante le dirette, per gestire gli strumenti di Twitch o di OBS, per comunicare con i follower.

Nel caso di Key Light Air, il software con cui si configura Stream Deck si aggiorna di conseguenza. Se il sistema rileva la presenza dell'illuminatore, infatti, consente la predisposizione di pulsanti dedicati a quest'ultimo. Ci sono il pulsante per lo spegnimento del dispositivo e quello per la regolazione della luminosità. Quest'ultimo può essere sdoppiato, in modo da creare varie pre-impostazioni di luminosità e abilitare al volo quella che si desidera. Il pulsante successivo invece permette di regolare la luminosità a step, che possono essere da un minimo dell'1% fino al 100%. Queste regolazioni sono disponibili anche per la temperatura colore, e funzionano esattamente come le due precedenti.

Key Light Air accoglie al suo interno 80 LED forniti da Osram, 40 per le tonalità fredde e 40 per quelle calde, in modo da offrire lo spettro completo del bianco. Fornisce inoltre 1.400 lumen e una vasta gamma di temperature colore calde e fredde da 2,900 a 7,000 K.

Il dispositivo riesce grazie a questa dotazione a garantire un'illuminazione morbida attraverso un frame a LED edge-lit, che si somma alla tecnologia di diffusione multi-strato. Parliamo, di fatto, di un tipo di luce molto rilassante, oltretutto ampiamente configurabile per venire incontro a tutte le esigenze.

All'interno è stata posizionata una pellicola ultra-riflettente che disperde la luce verso l'esterno. Il pannello-griglia traslucente, poi, suddivide i fasci di luce in milioni di raggi e, subito dopo, il diffusore a doppio strato diffonde i raggi uniformemente sulla superficie. Il vetro opale unisce i raggi per una trasmissione senza interruzioni dei fotoni e infine il frame a LED edge-lit dirige la luce verso il punto desiderato. Si noti che Key Light Air è facilmente regolabile in altezza tramite una manopola posta sul braccio, mentre l'angolatura del pannello può essere orientata. Questo è possibile tramite un supporto girevole in tre direzioni che si trova in cima all'asticella.

Dal punto di vista ergonomico, questa soluzione di Elgato è decisamente apprezzabile. Questo perché presenta un design slanciato e una base solida che richiede pochissimo spazio sulla scrivania. L'asticella non è ingombrante ed è graduata, in modo da poter impostare l'altezza con grande precisione. Dietro, offre una piccola canalina a cui fissare il cavo per l'alimentazione elettrica. Key Light Air necessita di un piccolo alimentatore e nella confezione si trovano varie prese per garantire la compatibilità con le spine diverse dall'italiana.

Nonostante la capacità di connettersi al Wi-Fi, purtroppo, Key Light Air non sfrutta internet per altre funzionalità avanzate. Ad esempio, avrebbe potuto modificare intensità e temperatura colore in funzione dell'ora o delle condizioni meteorologiche. Rispetto alla versione "non-Air", oltre a essere leggermente meno potente, non offre la possibilità di aggancio alla scrivania. Elgato Key Light, infatti, dispone di un morsetto da scrivania, che si rivela particolarmente utile per quegli utenti che hanno l'esigenza di mantenere il dispositivo in un posto specifico. Chi invece ama trasportarlo, la base stabile di Key Light Air è l'opzione migliore.

KEY LIGHT AIR KEY LIGHT Metodo di illuminazione Edge-Lit LED Edge-Lit LED Luminosità massima 1400 Lumen 2800 Lumen Temperatura colore 2900 - 7000 K 2900 - 7000 K Superficie del pannello ca. 300 cm² / 46.5 in² ca. 600 cm² / 93 in² Altezza massima 88 cm 125 cm Sistema di aggancio Base Morsetto da scrivania

Elgato Key Light Air non ha propriamente un prezzo abbordabilissimo. È più costoso rispetto a soluzioni con caratteristiche similari, ma il prezzo è giustificato se interessano alcuni aspetti specifici come l'ottima capacità di integrarsi all'interno dell'ecosistema di periferiche Elgato. Come abbiamo visto, è possibile usarla tramite la Stream Deck e tramite il software Elgato, in modo da poter gestire tutto dallo stesso posto. Inoltre, si compra l'illuminatore, lo si monta in pochissimi minuti e subito funziona, al meglio delle sue capacità. È facile da usare e sempre reattivo rispetto a tutte le modalità di controllo.