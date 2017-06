Voli verso gli USA, in rafforzamento le misure di sicurezza per il controllo dei dispositivi elettronici

Il Dipartimento per la sicurezza nazionale (di seguito DHS) degli Stati Uniti ha comunicato che nel corso dei prossimi mesi disporrà un generale rafforzamento delle misure di sicurezza per tutti i voli commerciali diretti verso il Paese al quale compagnie aeree e aeroporti sparsi per il mondo dovranno ottemperare, pena il rischio del divieto di portare a bordo dispositivi elettronici o addirittura di volare verso gli USA.

Ne ha parlato ieri il segretario del DHS John Kelly: le nuove misure di sicurezza non sono state specificate nel dettaglio, ma saranno sia "visibili e non visibili" e includeranno un innalzamento dei livelli di screening dei passeggeri e dei loro dispositivi, l'ampliamento delle ispezioni con i cani addestrati per individuare esplosivi, l'adozione di tecnologie avanzate e la creazione di nuovi punti di pre-clearance negli aeroporti esteri. Le nuove misure andranno ad interessare 105 paesi, per 280 aeroporti circa, 180 compagnie aeree, 2100 voli giornalieri che trasportano 325 mila passeggeri diretti verso gli USA.

Il DHS ha già avviato nei giorni scorsi un divieto all'imbarco in cabina di dispositivi elettronici più grandi di un telefono cellulare per alcuni voli provenienti da Medio Oriente e Africa. Nelle scorse settimane era stata ventilata l'ipotesi di allargare questo divieto anche agli aeroporti europei, una prospettiva che però ora sembra accantonata non avendo ancora individuato una linea comune per un accordo.

Kelly ha dichiarato: "Abbiamo continuato a confrontarci con le minacce verso gli aerei passeggeri. Non è un problema nuovo, ma le minacce si sono evolute. Sin dall'11 settembre gli Stati Uniti hanno visto una serie di tentati attacchi sull'aviazione commerciale. Bombe nelle scarpe, liquidi esplosivi, bombe sotto i vestiti e un piano per detonare un cargo esplosivo. La maggior parte di questi sono stati sventati in tempo, ma non sempre i nostri nemici hanno fallito. E' arrivato il momento di alzare l'asticella. L'inazione non è un'opzione. Chi sceglie di non collaborare o di adottare lentamente queste misure potrebbbe essere soggetto ad altre restrizioni, incluso il divieto di portare a bordo dispositivi elettronici o anche una sospensione dei voli diretti verso gli USA".

Inevitabilmente aereoporti e soprattutto compagnie aeree saranno sotto pressione per poter essere in linea con le nuove misure di sicurezza dal momento che laptop e tablet sono indispensabili per coloro i quali viaggiano per lavoro o per affari, un pubblico che rappresenta una fetta piuttosto consistente dei clienti del mercato dell'aviazione civile. Il DHS ha dichiarato che le nuove misure saranno implementate per fasi, anche in questo caso senza meglio specificare altri dettagli, nel corso delle prossime settimane e mesi. Da quanto si apprende, le compagnie aeree hanno 21 giorni per mettersi in regola con le nuove norme per il rilevamento di esplosivi e 120 giorni per il resto.