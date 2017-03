Terrorismo, gli USA vietano PC e tablet sui voli dal Medio Oriente ed Africa

Il divieto è perentorio: niente dispositivi più grandi di un cellulare all'interno della cabina sui voli per gli Stati Uniti d'America provenienti da Africa settentrionale e Medio Oriente. E' quanto dichiarato dalla Homeland Security in una disposizione emanata per motivi di sicurezza volta a prevenire nuovi attacchi terroristici in terra americana. L'amministrazione Trump sembra dunque pronta a difendersi a suon di provvedimenti restrittivi dalle minacce terroristiche che sembrano provenire soprattutto dai paesi del Medio Oriente e da alcuni stati dell'Africa settentrionale. Il divieto non sarà riferito alle compagnie americane ma solo ad alcuni vettori che effettuano voli no stop dai paesi a rischio secondo la Homeland Security verso gli USA.

La motivazione di tale provvedimento messo in atto dal segretario alla sicurezza interna, Jhon Kelly, sembra essere quella di una minaccia terroristica a ridosso del vertice della coalizione internazionale anti Isis che avverrà appunto a Washington. Proprio per questo gli esperti sembrano concordi sulla necessità di misure restrittive di sicurezza per evitare un possibile attacco proveniente da Aqpa, il braccio dello Yemen dell'organizzazione terroristica di Al Qaeda.

Quali sono le compagnie che dovranno applicare il divieto? Al momento le compagnie destinate ad adeguarsi entro 96 ore al provvedimento riguardano una cinquantina di voli realizzati da nove compagnie quali: Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates ed Etihad Airways in partenza da otto paesi quali Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Kuwait, Giordania, Qatar, Emirati Arabi e Marocco. Tale restrizione è stata adottata anche dalla Gran Bretagna che con un provvedimento lampo ha vietato l'imbarco di dispositivi di dimensioni superiori a quelle di uno smartphone per tutti i passeggeri dei voli provenienti dalla Turchia, Libano, Giordania, Egitto, Tunisia e Arabia Saudita.

La minaccia di terrorismo sembra essere quanto mai veritiera e fonti attendibili dichiarano come anche il Canada e la Francia siano pronte ad applicare tali restrizioni anche nei loro aeroporti con voli provenienti dai paesi del Medio Oriente e dall'Africa. In Canada il ministro dei trasporti sta cercando risposte in merito alla veridicità delle minacce dai propri servizi segreti mentre la Direzione generale dell'aviazione civile sta realizzando un'analisi del rischio per capire se adottare o meno misure di sicurezza come quelle degli USA.

Il rischio di trasportare dispositivi elettronici in cabina nasce dalla preoccupazione per la presenza delle batterie al litio di grandi dimensioni presenti in PC portatili e tablet. Il rischio in questo caso di avere diverse centinaia di batterie potenzialmente pericolose sembra aver indotto le autorità a bypassare il problema ponendole in stiva e dunque sottoponendole oltre che a controlli più rigorosi anche ad un ambiente stantio rispetto alla cabina dell'aereo. Le compagnie interessate alle restrizioni hanno già iniziato a distribuire missive ai futuri passeggeri dei propri voli dichiarando l'accesso al proprio aereo solo con un telefono cellulare o apparecchiature medicali sotto prescrizione e dunque non sarà possibile imbarcare PC portatili, tablet, lettori DVD, console da gioco anche di piccole dimensioni o macchine fotografiche.

Il divieto ha subito creato dissapori tra i passeggeri dei voli menzionati soprattutto per il fatto che tali restrizioni sembrano essere inefficaci in caso di reale minaccia di attentato. Effettivamente il malintenzionato potrebbe facilmente trasportare ordigni nascosti nei dispositivi come PC portatili partendo da paesi non interessati al divieto facendoli quindi salire in cabina.