Nuovo Dash Wand da Amazon: tu ordini e lui ordina

Dopo Echo e i Dash Button, Amazon rende disponibile negli Stati Uniti il suo nuovo dispositivo che ti aiuta negli acquisti e non solo: si chiama Dash Wand e la sua funzione può essere intesa come quella di un commesso virtuale a propria disposizione, al quale ordinare la merce, chiedere consigli e riceve informazioni utili ...il tutto ovviamente sempre con "il sorriso".

In questo nuovo accessorio sono state integrate le funzioni del fratello maggiore Echo e dei Dash Button, il tutto gestibile esclusivamente tramite comandi vocali; Wand significa "bacchetta magica" e sicuramente per i clienti Amazon più incalliti lo sarà sicuramente, tra le proprie mani sostanzialmente si avrà a disposizione un controller che, con la pressione di un unico pulsante, sarà in grado di leggere i codici a barre dei prodotti ed azionare Alexa, l'assistente vocale di Amazon integrato nella Wand.



Il Dash Wand si connette allae dovrà essere collegato al proprio account Amazon, dotato dipuò essere facilmente riposto ad esempio sul frigorifero dove potrà essere utilizzato per rifornirlo; come si vede dal video gli ordini potranno essere effettuati direttamente con la propria voce, proprio come se si parlasse ad un commesso, al quale inoltre poter chiedere ancheo se non si ha voglia di cucina

L'altra utile funzione è quella del lettore codice a barre, con il quale si potranno scansionare i prodotti che state terminando e ritrovarseli direttamente nel proprio carrello; La nuova Dash Wand è ora disponibile negli Stati Uniti per tutti gli abbonati Amazon Prime al prezzo di 20 $, costo che, come avviene già per i Button, verranno rimborsati con il primo acquisto rendendo questo nuovo dispositivo praticamente gratuito; gli utenti che lo proveranno avranno anche una prova gratuita di 90 giorni del servizio a domicilio di generi alimentari AmazonFresh.

A questo punto non ci resta che aspettarlo anche in Italia insieme ad Echo ed Alexa, la quale ha già debuttato sul mercato tedesco ed inglese, ma ad oggi non ha ancora imparato a parlare italiano.