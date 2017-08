Le traduzioni automatiche di Facebook sono ora tutte frutto di intelligenza artificiale

Da qualche tempo Facebook ha lavorato per migliorare il modo in cui effettua le traduzioni automatiche del testo presente nei post e nei commenti degli utenti, annunciando oggi di aver ultimato una transizione importante verso la tecnologia di traduzione basata su reti neurali, già utilizzata anche da Google e Microsoft.

In precedenza Facebook faceva uso di modelli di traduzione phrase-based, che spezzettano il periodo in parole o in piccole espressioni e di fatto risultano limitate nel riuscire a tradurre correttamente una frase completa. Limiti che sono immediatamente evidenti nel caso di traduzioni tra linguaggi i cui costrutti frasali sono particolarmente differenti.

Le traduzioni basate su reti neurali dovrebbero essere invece molto più accurate, come la stessa Facebook illustra nell'esempio sopra riportato. La prima frase è stata tradotta dal turco all'inglese usando il modello phrase-based, mentre per la seconda traduzione è stata usata la tecnologia basata su reti neurali. Grazie alla capacità di considerare le frasi nelle loro interezza e di prendere in esame anche il contesto le traduzioni sono più accurate. Un altro vantaggio delle reti neurali è la capacità di gestire meglio le parole sconosciute e la velocità nell'elaborare la traduzione.

"Completare il passaggio dalle traduzioni phrase-based a quelle basate su reti neurali è una tappa importante nel nostro percorso di offrire a chiunque esperienze Facebook nella loro linuga preferita. Continueremo a spingere in avanti i confini della tecnologia di traduzione basata su reti neurali, con l'obiettivo di fornire a chiunque si Facebook traduzioni simili a quanto possibile dall'essere umano".

